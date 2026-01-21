'Vale Tudo' e Terceira Metade ganham prêmios no Rose d'Or Latinos 2026

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:13
Duas produções brasileiras saíram vencedoras na premiação Rose d'Or Latinos, que acontece nesta terça-feira (20). "Vale Tudo" foi eleita a melhor telenovela e Terceira Metade, do Globoplay, o melhor docu-reality ou factual.
Cauã Reymond e Gabriel Jacome, head de conteúdo da Globo, representaram a novela na cerimônia de entrega do prêmio em Miami.
Em nota enviada à imprensa, José Luiz Villamarim, diretor de dramaturgia da Globo, comemorou o prêmimo. "Esse é mais um reconhecimento à dramaturgia brasileira e aos talentos Globo que fazem do nosso país referência na produção de novelas. E mostra que as boas histórias, os clássicos, merecem ser recontados.
A versão de 'Vale Tudo' de Manuela Dias, brilhantemente dirigida por Paulo Silvestrini e produzida por Luciana Monteiro, entrou para a história da nossa produção audiovisual, e prêmios como esse são a prova disso", disse.
"Vale Tudo" concorreu com "A Fazenda" (Portugal), "Escupiré Sobre Sus Tumbas" (Colômbia), "La Encrucijada" (Espanha), "La Substituta" (Colômbia) e "Paulo, o Apóstolo" (Brasil).
Na categoria melhor docu-reality ou factual, o reality de trisais apresentado por Deborah Secco foi o vencedor. Tatiana Costa, diretora de conteúdo de produtos digitais da Globo, celebrou o reconhecimento em nota enviada à imprensa.
"O Brasil respira realities e o Globoplay tem orgulho de ser a casa onde essa paixão se transforma em grandes histórias. Aqui, o público encontra uma diversidade de formatos que ampliam o gênero e refletem a nossa cultura", falou Tatiana.
"Terceira Metade nasce desse espírito: um projeto que diverte e cria conexão com quem nos acompanha. Receber este prêmio confirma que estamos no caminho certo. Parabéns às equipes, aos parceiros e, principalmente, ao público, nossa maior inspiração. Essa conquista é de todos nós", completa.
Terceira Metade venceu a disputa com "De Viaje con los Derbez: Japón" (México), "La Isla de las Tentaciones - T8" (Espanha), "Love is Blind Argentina - T1" (México), "Secretos de Villanas - T3" (Estados Unidos) e "Largados e Pelados Brasil - A Tribo" (Brasil).
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta