'Vale Tudo' e Terceira Metade ganham prêmios no Rose d'Or Latinos 2026

Remake de novela e reality de trisais são reconhecidos em premiação internacional

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:13

Odete Roitman em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/TV Globo

Duas produções brasileiras saíram vencedoras na premiação Rose d'Or Latinos, que acontece nesta terça-feira (20). "Vale Tudo" foi eleita a melhor telenovela e Terceira Metade, do Globoplay, o melhor docu-reality ou factual.

Cauã Reymond e Gabriel Jacome, head de conteúdo da Globo, representaram a novela na cerimônia de entrega do prêmio em Miami.

Em nota enviada à imprensa, José Luiz Villamarim, diretor de dramaturgia da Globo, comemorou o prêmimo. "Esse é mais um reconhecimento à dramaturgia brasileira e aos talentos Globo que fazem do nosso país referência na produção de novelas. E mostra que as boas histórias, os clássicos, merecem ser recontados.

A versão de 'Vale Tudo' de Manuela Dias, brilhantemente dirigida por Paulo Silvestrini e produzida por Luciana Monteiro, entrou para a história da nossa produção audiovisual, e prêmios como esse são a prova disso", disse.

"Vale Tudo" concorreu com "A Fazenda" (Portugal), "Escupiré Sobre Sus Tumbas" (Colômbia), "La Encrucijada" (Espanha), "La Substituta" (Colômbia) e "Paulo, o Apóstolo" (Brasil).

Na categoria melhor docu-reality ou factual, o reality de trisais apresentado por Deborah Secco foi o vencedor. Tatiana Costa, diretora de conteúdo de produtos digitais da Globo, celebrou o reconhecimento em nota enviada à imprensa.

"O Brasil respira realities e o Globoplay tem orgulho de ser a casa onde essa paixão se transforma em grandes histórias. Aqui, o público encontra uma diversidade de formatos que ampliam o gênero e refletem a nossa cultura", falou Tatiana.

"Terceira Metade nasce desse espírito: um projeto que diverte e cria conexão com quem nos acompanha. Receber este prêmio confirma que estamos no caminho certo. Parabéns às equipes, aos parceiros e, principalmente, ao público, nossa maior inspiração. Essa conquista é de todos nós", completa.

Terceira Metade venceu a disputa com "De Viaje con los Derbez: Japón" (México), "La Isla de las Tentaciones - T8" (Espanha), "Love is Blind Argentina - T1" (México), "Secretos de Villanas - T3" (Estados Unidos) e "Largados e Pelados Brasil - A Tribo" (Brasil).

