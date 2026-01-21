Editorias do Site
'O Agente Secreto' pode ter quatro indicações ao Oscar, afirma a revista Variety

Antes do anúncio oficial, revista americana projeta indicações para o filme 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:50

Cena do filme O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, com Wagner Moura Crédito: Vitrine Filmes

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, pode ser indicado nesta quinta-feira a quatro estatuetas do Oscar, segundo as previsões finais divulgadas pela revista Variety, especializada no setor audiovisual.

Para o veículo, o longa brasileiro pode estar entre os competidores a melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator, pelo trabalho de Wagner Moura, e de melhor elenco, pelo trabalho de Gabriel Domingues. Esta última é uma categoria novata, que vai celebrar profissionais responsáveis por escolher os atores e as atrizes em filmes.

O veículo cita ainda uma chance de Kleber Mendonça Filho figurar na categoria de roteiro original, mas fora das cinco apostas principais. O veículo havia também tirado, anteriormente, a aposta em Wagner Moura como melhor ator, mas voltou a considerá-lo após a vitória no Globo de Ouro.

O trabalho de Timothée Chalamet em "Marty Supreme", porém, é aventado como possível favorito, capaz de derrotar Moura na categoria.

A presença do longa brasileiro chama atenção em um ano marcado por produções como "Pecadores" --que, segundo a revista pode somar recordes 15 indicações- e "Uma Batalha Após a Outra" -de Paul Thomas Anderson, já cotado como um dos favoritos, com possíveis 13 indicações.

Em paralelo, ainda falando de Brasil, Adolpho Veloso deve ainda ser indicado pela fotografia de "Sonhos de Trem", enquanto Affonso Gonçalves pode disputar pela montagem de "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet".

As previsões divulgadas pela Variety se baseiam em análises do mercado, mas as indicações serão, afinal, definidas pelos votos dos membros da Academia, com mais de 10 mil integrantes.

