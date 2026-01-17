Internacional

Globo transmite show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl deste ano

Final da liga de futebol americano acontece em 8 de fevereiro. Porto-riquenho se apresenta no Levi's Stadium, na Califórnia

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 12:02

Bad Bunny foi o artista mais escutado do mundo no Spotify Crédito: Erika Santelices / Reuters/Folhapress

O porto-riquenho Bad Bunny, atração no intervalo do Super Bowl, terá apresentação transmitida pela TV Globo. A etapa final da liga de futebol americano, a NFL, acontece em 8 de fevereiro no Levi's Stadium, na Califórnia.

A novidade foi anunciada pela emissora nas redes sociais. O vídeo promocional mostra uma cadeira plástica branca em meio a bananeiras, referência à capa do álbum "Debí Tirar Más Fotos" (2025), último lançamento do cantor, e uma bandeira de Porto Rico. O show vai ao ar após exibição do BBB.

"Bad Bunny é um artista porto-riquenho e um dos maiores nomes da música mundial: foi o mais ouvido do planeta nas plataformas digitais por três anos seguidos, colocou diversos álbuns em espanhol no topo das paradas, quebrou recordes de turnês em estádios e transformou o reggaeton em cultura pop global. Não é só música. É a história sendo feita em tempo real", diz o post.

Voz de faixas como "Baile Inolvidable" e "Tití Me Preguntó", Bad Bunny está em turnê internacional e desembarca no Brasil para dois concertos na capital paulista, nos dias 20 e 21 de fevereiro. O artista já passou por países como Costa Rica, México e República Dominicana.

As próximas paradas estão marcadas em Portugal, França, Itália, Inglaterra, Suécia, Austrália e Japão. Não há agenda prevista nos Estados Unidos para divulgação do disco.

