Mundo

Bill Clinton, Mick Jagger e Michael Jackson: as personalidades que aparecem nos 'arquivos de Epstein'

Saibam quem e o que aparece nos documento divulgados pelo governo americano.

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 09:44

Epstein posa com Michael Jackson Crédito: Departamento de Justiça dos EUA

O Departamento de Justiça dos EUA divulgou nesta sexta-feira (19/12) um primeiro lote de documentos relacionados ao caso de Jeffrey Epstein.

Os arquivos, que incluem fotos, vídeos e documentos de investigação, foram publicados após o Congresso americano aprovar em novembro um projeto de lei que determinava a divulgação integral das informações sobre a investigação até sexta-feira.

No entanto, democratas e alguns republicanos acusaram o Departamento de Justiça (DOJ) de violar suas obrigações legais depois que este afirmou que não seria capaz de divulgar todos os arquivos dentro do prazo. Muitos detalhes nos milhares de arquivos também foram fortemente censurados.

Diversas personalidades famosas aparecem em fotos e documentos contidos no lote de arquivos, incluindo o ex-presidente dos EUA Bill Clinton, os músicos Mick Jagger e Michael Jackson, e Andrew Mountbatten-Windsor, antes conhecido como príncipe Andrew.

Ser mencionado ou ter sua foto nos arquivos não indica qualquer irregularidade. Muitas das pessoas identificadas nos arquivos ou em divulgações anteriores relacionadas negaram qualquer relação com os crimes cometidos por Epstein.

Os 'arquivos de Epstein' contêm mais de 300 gigabytes de dados, documentos, vídeos, fotografias e áudios armazenados no principal sistema eletrônico de gerenciamento de casos do FBI.

Jeffrey Epstein foi condenado pela primeira vez em 2008, no Estado americano da Flórida, por solicitar serviços de prostituição a uma pessoa menor de 18 anos.

Posteriormente, foi preso em Nova York em 2019 por acusações de tráfico sexual, acusado de comandar "uma vasta rede" de meninas menores de idade para exploração sexual. Ele foi encontrado morto em sua cela meses depois.

Bill Clinton em piscina e banheira de hidromassagem

null Crédito: Departamento de Justiça dos EUA

Várias das imagens divulgadas incluem o ex-presidente dos EUA, Bill Clinton.

Uma foto o mostra nadando em uma piscina, e outra o mostra deitado de costas com as mãos atrás da cabeça no que parece ser uma banheira de hidromassagem.

Clinton foi fotografado com Epstein diversas vezes durante os anos 1990 e início dos anos 2000, antes da primeira prisão do magnata financeiro. Ele nunca foi acusado de irregularidades por sobreviventes dos abusos de Epstein e negou ter conhecimento de seus crimes sexuais.

Um porta-voz de Clinton comentou sobre as novas fotos, dizendo que elas foram tiradas há décadas.

"Eles podem divulgar quantas fotos granuladas de mais de 20 anos quiserem, mas isso não tem a ver com Bill Clinton. Nunca teve, nunca terá", escreveu Angel Ureña nas redes sociais.

"Existem dois tipos de pessoas aqui. O primeiro grupo não sabia de nada e cortou relações com Epstein antes que seus crimes viessem à tona. O segundo grupo continuou o relacionamento com ele depois."

"Nós estamos no primeiro grupo. Nenhuma manobra de protelação por parte das pessoas do segundo grupo mudará isso."

A porta-voz disse ainda que todos, especialmente os apoiadores do presidente Donald Trump, "esperam respostas, não bodes expiatórios."

null Crédito: Departamento de Justiça dos EUA

null Crédito: Departamento de Justiça dos EUA

Epstein teria apresentado Trump a uma menina de 14 anos

O presidente dos EUA também é mencionado no conjunto de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça.

Documentos judiciais detalham que Epstein teria apresentado uma menina de 14 anos a Trump em seu resort Mar-a-Lago, na Flórida.

Durante o suposto encontro na década de 1990, Epstein cutucou Trump com o cotovelo e "perguntou a ele, em tom de brincadeira", referindo-se à menina: "Essa é boa, né?", diz o documento.

Trump sorriu e assentiu em concordância, de acordo com o processo movido contra o espólio de Epstein e Ghislaine Maxwell em 2020.

O documento afirma que "ambos riram" e a menina se sentiu desconfortável, mas "na época, era muito jovem para entender o porquê".

A vítima alega ter sido aliciada e abusada por Epstein durante muitos anos.

No processo judicial, ela não faz acusações contra Trump.

A BBC entrou em contato com a Casa Branca para comentar o assunto.

O suposto episódio é uma das pouquíssimas menções ao presidente nos milhares de documentos divulgados na sexta-feira. Ele pode ser visto em várias fotos, mas sua participação é mínima.

A Sala de Guerra de Trump, a conta oficial X da operação política do presidente, publicou fotos de Clinton após a divulgação.

A secretária de imprensa de Trump também republicou imagens de Clinton, dizendo "Oh, meu Deus!".

No entanto, ainda há páginas a serem divulgadas.

O vice-procurador-geral Todd Blanche afirmou que "centenas de milhares" de páginas de documentos ainda estão sendo revisadas e ainda não foram tornadas públicas.

O presidente dos EUA já havia dito que era amigo de Epstein há anos, mas afirmou que eles se desentenderam por volta de 2004, anos antes da primeira prisão de Epstein.

Trump sempre negou qualquer irregularidade em relação a Epstein.

Foto parece mostrar Andrew no colo de alguém

null Crédito: Departamento de Justiça dos EUA

Uma foto nos arquivos divulgados parece mostrar Andrew Mountbatten-Windsor deitado sobre cinco pessoas, cujos rostos foram ocultados.

Ghislaine Maxwell, cúmplice de Epstein e também condenada pelo crime, aparece na imagem em pé atrás deles.

Andrew tem enfrentado anos de escrutínio devido à sua antiga amizade com Epstein, que não aparece na foto.

Ele negou repetidamente qualquer irregularidade em relação a Epstein e afirmou que não "viu, testemunhou ou suspeitou de qualquer comportamento do tipo que posteriormente levou à sua prisão e condenação".

Michael Jackson, Diana Ross, Chris Tucker e Mick Jagger

Os documentos recém-divulgados incluem mais fotos e menções a celebridades do que qualquer outro arquivo do caso Epstein já divulgado.

O ex-magnata do setor financeiro era conhecido por ter conexões nos setores de entretenimento, política e negócios.

Algumas imagens divulgadas pelo Departamento de Justiça o mostram com estrelas como Michael Jackson, Mick Jagger e Diana Ross.

Não está claro onde ou quando as fotos foram tiradas, ou em que contexto.

Também não está claro se Epstein tinha alguma ligação com todas essas figuras ou se ele compareceu a esses eventos.

Fotos divulgadas anteriormente do acervo de Epstein incluíam fotos em que ele não aparecia, em eventos nos quais ele não estava presente, e que não foram tiradas por ele.

Em uma das fotos recém-divulgadas, Epstein é fotografado com Michael Jackson. O ídolo pop está usando um terno e Epstein aparece com um moletom com zíper.

A lenda dos Rolling Stones, Mick Jagger, posando com Clinton Crédito: Departamento de Justiça dos EUA

Outra imagem de Jackson o mostra com o ex-presidente dos EUA, Bill Clinton, e Diana Ross. Eles posam juntos em um espaço pequeno, e vários outros rostos foram ocultados da imagem.

Outra foto, entre os milhares de arquivos, mostra a lenda dos Rolling Stones, Jagger, posando para uma foto com Clinton e uma mulher cujo rosto foi ocultado. Todos estão de traje formal.

Várias fotos incluem o ator Chris Tucker. Uma o mostra posando e sentado ao lado de Clinton em uma mesa de jantar. Outra o mostra na pista de um aeroporto com Ghislaine Maxwell, a associada condenada de Epstein.

Michael Jackson e Diana Ross com Clinton Crédito: Departamento de Justiça dos EUA

A BBC entrou em contato com Jagger, Tucker e Ross para comentar o assunto. Clinton já negou ter conhecimento dos crimes sexuais de Epstein, e um porta-voz afirmou na sexta-feira que as fotos são de décadas atrás.

"Isso não tem nada a ver com Bill Clinton. Nunca teve, nunca terá", disse a porta-voz.

O ator Chris Tucker em foto com Ghislaine Maxwell, associada de Epstein e condenada por crimes sexuais Crédito: Departamento de Justiça dos EUA

Maxwell em Downing Street

Outra foto incluída nos documentos divulgados ontem mostra Ghislaine Maxwell posando em frente ao número 10 da Downing Street, residência oficial e escritório do primeiro-ministro do Reino Unido.

Ela está sozinha e não há contexto algum na foto sobre o motivo de ela estar lá ou quando a imagem foi tirada.

Não sabemos quem era o primeiro-ministro na época em que a foto foi tirada, nem em que função Maxwell estava visitando Downing Street.

Não há contexto algum sobre quando a foto foi tirada ou por que Maxwell estava em Downing Street Crédito: Departamento de Justiça dos EUA

Epstein ameaçou incendiar casa de acusadora

Uma das primeiras pessoas a denunciar Epstein está incluída nos arquivos.

Maria Farmer, uma artista que trabalhava para Epstein, relatou ao FBI em um depoimento de 1996 que ele havia roubado fotos pessoais que ela tirou de suas irmãs de 12 e 16 anos.

Ela afirmou em uma queixa que acreditava que ele vendia as fotos para potenciais compradores e que ele ameaçou incendiar sua casa se ela contasse a alguém sobre isso.

Seu nome foi omitido nos arquivos, mas Farmer confirmou que o relato era dela.

Ela observa no depoimento que Epstein supostamente lhe pediu para tirar fotos de meninas em piscinas.

"Epstein agora está ameaçando [informação omitida] que, se ela contar a alguém sobre as fotos, ele incendiará sua casa", afirma o depoimento.

Farmer disse que se sente vingada após quase 30 anos. "Sinto-me redimida", disse ela.

Centenas de milhares de páginas ainda não foram publicadas

Entre os documentos divulgados na sexta-feira, muitos estão censurados, incluindo depoimentos policiais, relatórios de investigação e fotos.

Mais de 100 páginas em um arquivo relacionado a uma investigação do júri popular estão completamente ocultadas.

As autoridades, conforme previsto em lei, tinham permissão para censurar materiais a fim de proteger a identidade das vítimas ou qualquer informação relacionada a uma investigação criminal em andamento, mas eram obrigadas por lei a explicar tais censuras, o que ainda não foi feito.

Mais de 100 páginas em um arquivo PDF foram ocultadas Crédito: Departamento de Justiça dos EUA

Alguns arquivos estão parcialmente editados, por exemplo, para ocultar dados pessoais como endereços Crédito: Departamento de Justiça dos EUA

Neste caso, nenhuma informação foi omitida, apesar da inclusão de um endereço de Epstein Crédito: Departamento de Justiça dos EUA

As milhares de páginas divulgadas na sexta-feira representam apenas uma parte do que está por vir, de acordo com o Departamento de Justiça.

O vice-procurador-geral Todd Blanche afirmou que o departamento estava divulgando "centenas de milhares de páginas" na sexta-feira e que esperava que "centenas de milhares a mais" fossem divulgadas nas próximas semanas.

Ele disse ao programa Fox & Friends que o departamento estava analisando minuciosamente cada página do material para garantir que "cada vítima — seu nome, sua identidade, sua história, na medida em que precisa ser protegida — esteja completamente protegida". Esse é um processo, argumentou ele, que leva tempo.

O cronograma de divulgação de materiais adicionais não está claro, e parlamentares de ambos os partidos expressaram frustração.

Democratas, incluindo o deputado Ro Khanna, ameaçaram tomar medidas contra membros do Departamento de Justiça, incluindo impeachment ou possível processo judicial devido à demora.

Khanna liderou, juntamente com o deputado republicano Thomas Massie, a pressão para que a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein fosse votada, desafiando o presidente dos EUA, Donald Trump, que inicialmente instou seu partido a votar contra a medida.

"O vazamento de centenas de milhares de páginas de documentos pelo Departamento de Justiça não cumpriu a lei", disse ele nas redes sociais, acrescentando em um vídeo que todas as opções estavam sendo consideradas e analisadas por ele e Massie.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta