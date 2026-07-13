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Voltaram?

Virginia Fonseca comemora aniversário de Vini Jr. em iate e aparece no colo dele

A melhor amiga do jogador publicou foto e entregou a presença da influenciadora na celebração
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 10:27

Melhor amiga de jogador, Lidia Souza, publicou foto e entregou presença da influenciadora na celebração
Melhor amiga de jogador, Lidia Souza, publicou foto e entregou presença da influenciadora na celebração Reprodução/Instagram/@lidiasouza
Após a melhor amiga de Vini Jr, Lídia Souza, publicar fotos que confirmaram a presença de Virginia Fonseca na comemoração de aniversário do jogador, a própria Virginia postou a imagem em seu perfil, na qual balões prata aparecem pendurados com o nome do atleta.
Para celebrar os 26 anos completados neste domingo (12), Vini Jr promoveu um passeio de barco na região de Sardenha, na Itália.
A foto de Virginia entre os convidados reacende a possibilidade de reconciliação da influenciadora e do craque, que anunciaram o fim do relacionamento em maio deste ano, após cerca de seis meses juntos.
Desde o começo da Copa do Mundo, aumentaram os rumores de que eles estariam dando uma nova chance à relação.
Depois da eliminação do Brasil na Copa, a web se agitou ainda mais, já que foram clicados na segunda-feira (6) fazendo uma sessão de soroterapia nos Estados Unidos.
Funcionárias da clínica compartilharam as fotos, que realizaram o atendimento a domicílio. Apesar de não terem sido clicados juntos, as publicações mostraram que ambos estavam no mesmo local.
Além disso, Virginia viajou a Madri, na Espanha, na companhia dos filhos -- Maria Alice, 5, Maria Flor, 3, e José Leonardo, 1.

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