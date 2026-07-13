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Whindersson Nunes pede desculpas a Luísa Sonza por piada; entenda

Humorista fez brincadeira com Haaland que foi interpretada como referência à música 'Penhasco' da cantora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 09:58

Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciaram a separação
Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciaram a separação Instagram/@whinderssonnunes
Whindersson Nunes usou suas redes sociais neste domingo (12), para pedir desculpas à ex-mulher Luísa Sonza por causa de uma brincadeira feita após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo.
A piada envolvia o atacante Erling Haaland, autor dos dois gols da seleção norueguesa. Porém, a publicação viralizou por fazer referência indireta à Luísa.
Na ocasião, Whindersson compartilhou no X uma postagem de Haaland e escreveu: "Te jogaria do penhasco de novo". A frase foi interpretada pelos seguidores como uma alusão à música "Penhasco", lançada por Luísa Sonza em 2021 e inspirada no fim do relacionamento entre os dois. Na canção, a cantora usa a metáfora de ter sido "empurrada do penhasco" para retratar o término do casamento.
A publicação de Whindersson, no entanto, dividiu opiniões. Enquanto alguns seguidores encararam a mensagem como uma brincadeira, outros criticaram o humorista por resgatar um episódio ligado ao antigo relacionamento.
Nesse domingo, o humorista disse que a mensagem tomou "um rumo muito errado" e que conversou com várias pessoas do círculo pessoal de Luísa para entender como ela se sentiu com o episódio. "Disseram que foi um gatilho, pois lembrou o pior momento da vida dela, foi algo muito pesado. Aí eu entendi. A intenção não era trazer as piores coisas que a pessoa viveu." O artista também fez um apelo para que haters parem de atacar a cantora.
Whindersson Nunes e Luísa Sonza ficaram juntos por cerca de quatro anos. O namoro começou em 2016, o casamento aconteceu em 2018 e a separação foi anunciada em 2020.

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