Whindersson Nunes pede desculpas a Luísa Sonza por piada; entenda

Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciaram a separação Instagram/@whinderssonnunes

Whindersson Nunes usou suas redes sociais neste domingo (12), para pedir desculpas à ex-mulher Luísa Sonza por causa de uma brincadeira feita após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo.

A piada envolvia o atacante Erling Haaland, autor dos dois gols da seleção norueguesa. Porém, a publicação viralizou por fazer referência indireta à Luísa.

Na ocasião, Whindersson compartilhou no X uma postagem de Haaland e escreveu: "Te jogaria do penhasco de novo". A frase foi interpretada pelos seguidores como uma alusão à música "Penhasco", lançada por Luísa Sonza em 2021 e inspirada no fim do relacionamento entre os dois. Na canção, a cantora usa a metáfora de ter sido "empurrada do penhasco" para retratar o término do casamento.

A publicação de Whindersson, no entanto, dividiu opiniões. Enquanto alguns seguidores encararam a mensagem como uma brincadeira, outros criticaram o humorista por resgatar um episódio ligado ao antigo relacionamento.

Nesse domingo, o humorista disse que a mensagem tomou "um rumo muito errado" e que conversou com várias pessoas do círculo pessoal de Luísa para entender como ela se sentiu com o episódio. "Disseram que foi um gatilho, pois lembrou o pior momento da vida dela, foi algo muito pesado. Aí eu entendi. A intenção não era trazer as piores coisas que a pessoa viveu." O artista também fez um apelo para que haters parem de atacar a cantora.