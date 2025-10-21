Editorias do Site
Whindersson Nunes desabafa depois de companhia aérea quebrar seu violão: 'É só ter atenção'

Humorista não informou qual é a companhia aérea responsável pelo voo

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:14

Whindersson Nunes fez reclamação por violão quebrado em rede social
Whindersson Nunes fez reclamação por violão quebrado em rede social Crédito: Reprodução/Instagram/@@whinderssonnunes

O influenciador Whindersson Nunes usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 20, para relatar que teve o violão quebrado durante uma viagem de avião. O comediante não informou qual é companhia aérea responsável pelo voo.

"Vamos falar sobre a palavra cuidado, sobre a palavra carinho, sobre a palavra amor. Esse é um problema que eu tenho passado nas linhas aéreas. A turma fala pra mim 'por que tu não leva mais teus cachorros pra viajar?', se eles fazem isso com coisas as inanimadas", disse Nunes em vídeo.

Whindersson mostrou o violão, que teve o braço partido. A capa do instrumento também foi danificada. O humorista afirmou que é a segunda vez que ele passa por isso.

"A minha vontade aqui não é de causar mal a ninguém, nem a demissão de ninguém. Eu sei que todo mundo trabalha, tá todo mundo estressado, tá todo mundo sem saber o que fazer, tá tudo caro, tá tudo difícil, tá difícil manter o amor enquanto faz o trabalho", complementou ele.

