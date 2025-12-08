Editorias do Site
Redes Sociais

Sou gay, diz Whindersson Nunes, que afirma ter repensado sua sexualidade

Durante um recente período de internação voltado ao cuidado da saúde mental, Whindersson Nunes afirmou ter passado por uma fase de questionamentos

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:32

O humorista e cantor Whinderson Nunes/ Lil Whind
O humorista Whinderson Nunes Crédito: Divulgação

Durante um recente período de internação voltado ao cuidado da saúde mental, Whindersson Nunes afirmou ter passado por uma fase de questionamentos pessoais.

O humorista relatou que, em meio às conversas e ao ambiente de acolhimento, acabou revisitando sentimentos que nunca havia reconhecido.

Segundo ele, a proximidade e a atenção constante de um enfermeiro despertaram uma percepção inédita sobre desejo. A partir desse vínculo, Whindersson diz ter se surpreendido com a intensidade das emoções que surgiram. "Parei para pensar que talvez esse seja o meu problema com a minha vida. Eu sou gay!", refletiu, descrevendo o momento de insight que teve durante o tratamento.

A vida pessoal de Whindersson sempre chamou atenção do público. Ele foi casado por cerca de dois anos com a cantora Luísa Sonza e, posteriormente, viveu um relacionamento com a influenciadora Maria Lina, com quem perdeu um bebê.

Hoje, afirma que a fase de internação o obrigou a olhar para si com mais cuidado e honestidade, algo que, segundo ele, vinha adiando há muito tempo.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Tadeu Schmidt promete 'lista icônica' para começar 'BBB com pé na porta'

Tadeu Schmidt promete 'lista icônica' para começar 'BBB com pé na porta'

Imagem - Morre Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, após acidente de carro em São Paulo

Morre Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, após acidente de carro em São Paulo

Imagem - Ana Castela recebe a visita dos filhos de Zé Felipe; veja fotos

Ana Castela recebe a visita dos filhos de Zé Felipe; veja fotos

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Por que o Globo de Ouro é considerado um 'esquenta' para o Oscar?

Por que o Globo de Ouro é considerado um 'esquenta' para o Oscar?
Imagem - Tadeu Schmidt promete 'lista icônica' para começar 'BBB com pé na porta'

Tadeu Schmidt promete 'lista icônica' para começar 'BBB com pé na porta'
Imagem - 'O Agente Secreto' é indicado ao Globo de Ouro de melhor filme

'O Agente Secreto' é indicado ao Globo de Ouro de melhor filme