Sou gay, diz Whindersson Nunes, que afirma ter repensado sua sexualidade

Durante um recente período de internação voltado ao cuidado da saúde mental, Whindersson Nunes afirmou ter passado por uma fase de questionamentos

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:32

O humorista Whinderson Nunes Crédito: Divulgação

Durante um recente período de internação voltado ao cuidado da saúde mental, Whindersson Nunes afirmou ter passado por uma fase de questionamentos pessoais.

O humorista relatou que, em meio às conversas e ao ambiente de acolhimento, acabou revisitando sentimentos que nunca havia reconhecido.

Segundo ele, a proximidade e a atenção constante de um enfermeiro despertaram uma percepção inédita sobre desejo. A partir desse vínculo, Whindersson diz ter se surpreendido com a intensidade das emoções que surgiram. "Parei para pensar que talvez esse seja o meu problema com a minha vida. Eu sou gay!", refletiu, descrevendo o momento de insight que teve durante o tratamento.

A vida pessoal de Whindersson sempre chamou atenção do público. Ele foi casado por cerca de dois anos com a cantora Luísa Sonza e, posteriormente, viveu um relacionamento com a influenciadora Maria Lina, com quem perdeu um bebê.

Hoje, afirma que a fase de internação o obrigou a olhar para si com mais cuidado e honestidade, algo que, segundo ele, vinha adiando há muito tempo.

