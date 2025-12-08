Sou gay, diz Whindersson Nunes, que afirma ter repensado sua sexualidade

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:32
Durante um recente período de internação voltado ao cuidado da saúde mental, Whindersson Nunes afirmou ter passado por uma fase de questionamentos pessoais.
O humorista relatou que, em meio às conversas e ao ambiente de acolhimento, acabou revisitando sentimentos que nunca havia reconhecido.
Segundo ele, a proximidade e a atenção constante de um enfermeiro despertaram uma percepção inédita sobre desejo. A partir desse vínculo, Whindersson diz ter se surpreendido com a intensidade das emoções que surgiram. "Parei para pensar que talvez esse seja o meu problema com a minha vida. Eu sou gay!", refletiu, descrevendo o momento de insight que teve durante o tratamento.
A vida pessoal de Whindersson sempre chamou atenção do público. Ele foi casado por cerca de dois anos com a cantora Luísa Sonza e, posteriormente, viveu um relacionamento com a influenciadora Maria Lina, com quem perdeu um bebê.
Hoje, afirma que a fase de internação o obrigou a olhar para si com mais cuidado e honestidade, algo que, segundo ele, vinha adiando há muito tempo.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta