Casagrande critica Assumção: 'Homenagear a violência é um problema grave'

"Homenagear e fazer louvor à violência é um problema grave. Ontem mesmo, vimos um parlamentar estadual dando uma pistola para sua filha, para aprender a manusear, uma menina de alguns anos. Incentivar a violência é muito ruim, porque violência gera violência. Precisamos praticar a cultura de paz. Não adianta ficar expondo armas para quem não sabe manusear armas. Arma em excesso na sociedade é uma fonte de arma para os bandidos, que vão conseguir com muito mais facilidade", disse em referência a Capitão Assumção.

"É um trabalho de todos nós, não só de governo. Não resolverá o problema se não tiver uma cultura de paz. Especialmente quem está nos governos. Em uma sociedade mais impaciente, o governante tem que ser mais paciente. Na sociedade mais intolerante, o governante tem que ser mais tolerante. Tem que fazer o fluxo inverso. Se fizer o mesmo do sentimento geral, nós vamos fazer desse ambiente, um ambiente de guerra. Este é um tema que não está relacionado só a políticas públicas, mas a nossas famílias e nossas comunidades", afirmou.