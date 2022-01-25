Governo do ES caminha para exigir passaporte de vacina e restringir eventos, mas já há resistência

Representação do coronavírus que provoca a Covid-19 Crédito: Freepik

Se desde 2020 a pressão sobre o governo Renato Casagrande (PSB) vinha de todos os lados a respeito das medidas de controle da pandemia de Covid-19, em ano eleitoral essa pressão aumenta.

Setores econômicos não querem ser afetados por restrições e estão em contato com agentes políticos. Ao mesmo tempo, a variante ômicron avança, desfalcando a força de trabalho e preocupando os sistemas de saúde público e privado.

O governo tem consultado empresários e outros atores para definir, até o final desta semana, novas restrições a serem adotadas.

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), veio a público, em um vídeo, afirmar que é contra "novos fechamentos, novos lockdowns" e que o Legislativo "vai contra essas decisões se elas forem tomadas".

Erick disse ter recebido telefonemas e mensagens de representantes da indústria, do comércio e serviços "com medo da possível ameaça de fechamento por conta do avanço da cuestão (ele falou cuestão, como Jair Bolsonaro ) da omicron".

A partir desta segunda (24), o governo passou a travar conversas com os setores empresariais para tratar do tema.

Erick Musso chegou a apoiar, no início da pandemia, algumas medidas adotadas pelo governo para frear a Covid-19, mas tem se distanciado cada vez mais do Palácio Anchieta. É pré-candidato ao governo do estado

Em transmissão ao vivo na última sexta-feira (21), Casagrande afirmou que "Na semana que vem (ou seja, a partir desta segunda) a gente se reúne para tomar outras medidas qualificadas, ir mudando as medidas de acordo com a realidade dessa nova onda da pandemia".

O socialista deixou de anunciar medidas mais drásticas, apenas recomendou que empreendedores exijam comprovante de vacinação contra Covid-19 em bares e restaurantes.

A coluna apurou que o governador não quer adotar novas medidas sem ouvir os segmentos empresariais, até para não pegá-los de surpresa e para ver se haveria adesão às medidas.

Essa postura mais branda já foi criticada por infectologistas, no início da pandemia, devido a um "lockdown" que, a rigor, não foi lockdown.

O temor do governo é adotar medidas que não vão "pegar". O uso de máscaras, principalmente em ambientes externos, já foi deixado de lado por grande parte da população capixaba. Elas ficam, muitas vezes, relegadas ao queixo em lugares fechados. Mas a exigência do uso de máscaras, cobrindo boca e nariz, continua.

A coluna também apurou que estão em andamento algumas propostas, cujo martelo vai ser batido após a rodada de conversas desta semana:

Manutenção do modelo atual de classificação de risco dos municípios (critérios para definir quem está em risco baixo, moderado, alto e extremo), com exigência, não apenas recomendação, de comprovante de vacinação para acesso a bares e restaurantes e exigência de teste negativo para entrada em shows e eventos;

Mudança na matriz de risco, com a adoção de critérios que elevariam o número de municípios em risco moderado, mas sem alterar as medidas que devem ser adotadas nesta classificação. Shows e grandes eventos já são proibidos em cidades em risco moderado, por exemplo;

Alterar os critérios, elevando o número de municípios em risco moderado e ainda adotar medidas mais rígidas quando esse risco for atingido.

Erick Musso defendeu que a aposta deve ser na ampliação da vacinação, não na adoção de restrições. Exigir comprovante para acessar bares e restaurantes seria um bom incentivo. Afinal, as vacinas estão disponíveis, algumas pessoas é que ainda não completaram o esquema vacinal – com duas ou três doses.

Mas apenas a vacinação pode não dar conta de segurar os casos provocados pela variante ômicron, que é mais contagiosa.

A maioria dos vacinados tem apenas sintomas leves, mas como o número de casos é muito alto, o número absoluto de internados, ainda que represente um percentual pequeno do total, pressiona o sistema de saúde.

E isso também vale para o aumento da demanda por testes, que têm sobrecarregado, inclusive, o setor privado.

VACINAÇÃO

No vídeo em que se coloca ao lado do setor empresarial e contra medidas de restrição para conter a nova onda de Covid-19, o presidente da Assembleia Legislativa critica o que considera a queda no ritmo de vacinação no Espírito Santo: "O Espírito Santo já foi terceiro lugar em vacinação no país e hoje está perdendo essa corrida por falta de planejamento, de eficiência, de eficácia".

Alguns estados reduziram o intervalo entre a primeira e a segunda doses, acelerando, no final do ano passado, o número de pessoas com esquema vacinal completo. O Espírito Santo manteve as oito semanas de intervalo entre as doses da Pfizer e da Astrazeneca, o que pode ter impactado o ranking.

Voltando às possíveis novas medidas de restrição, o fato é que a pressão para que elas não ocorram não parte apenas de Erick Musso. Ele apenas deu voz, tentando capitalizar politicamente, a uma demanda de empresários.

Os do setor de eventos e shows devem ser os mais afetados, se as conversas evoluírem esta semana.

Eleitores, empresários ou não, no entanto, também têm suas próprias "opiniões", aqui grafadas entre aspas porque agora tudo é "opinião" – "dois mais dois são cinco! Minha opinião".