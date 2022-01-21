Curtas políticas: pagamento de licença-prêmio a procuradores no ES custou R$ 1,2 milhão

Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília: pagamento de licença-prêmio foi autorizado pelo chefe da instituição, Augusto Aras Crédito: Antonio Augusto / Secom / PGR

A conversão de licença-prêmio em pecúnia – uma espécie de indenização a quem não tirou três meses de licença a cada cinco anos de trabalho – foi um dos fatores que engordaram os contracheques de membros do Ministério Público Federal lotados no Espírito Santo em dezembro. Como a coluna mostrou, uma procuradora da República recebeu R$ 371 mil de uma vez só

Considerando apenas o pagamento de licença-prêmio e indenização de férias, esta em menor parte, a União desembolsou R$ 1,2 milhão para arcar com o benefício aos procuradores que atuam no Espírito Santo, de acordo com o Portal da Transparência.

MPES ARQUIVA CASO SOBRE "Z" INVERTIDO

Teve gente que viu um "Z" invertido na logomarca da Prefeitura de Vitória em comemoração aos 470 anos da cidade e até acionou o Ministério Público Estadual, de forma anônima, apontando que "houve alusão a marca da campanha eleitoral do atual Prefeito de Vitória", Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Mas deu uma forçada. A notícia de fato apresentada ao MPES incluía uma imagem da logomarca em um ângulo pouco comum, para que desse a entender que havia um "Z" oculto.

Vitória 470 anos logomarca Crédito: Divulgação

Segundo a Procuradoria-Geral do Município de Vitória, "houve uma distorção seletiva ou uma ilusão de ótica, pois o manifestante afirma ser um 'Z' invertido e anexa imagem em ângulo de 90º para comprovar sua tese. Ângulos diferentes podem produzir ilusões de ótica, os quais, somados ao fator pessoal de interpretação, resultam no equívoco ora tratado".

O promotor de Justiça Dilton Depes Talon Neto, da 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória, concluiu que "não se observa de forma clara essa alusão ao logotipo da campanha eleitoral, porém apenas semelhanças distantes que não caracterizam a promoção pessoal da figura do prefeito".

E arquivou o caso.

SUBIU NO TELHADO

A possível federação entre PT e PSB, que deve selar o desfecho da pré-candidatura ao Palácio Anchieta do senador Fabiano Contarato, futuro petista, subiu no telhado. Os presidentes dos dois partidos, Gleisi Hoffmann (PT) e Carlos Siqueira (PSB), reuniram-se nesta quinta-feira (20) e decidiram pedir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mais prazo para fechar o acordo.

Pelas regras atuais, as siglas têm até 1º de março para formar federação, que é uma espécie de coligação turbinada, em que os partidos ficam vinculados uns aos outros por quatro anos, não apenas durante o período eleitoral.

As direções nacionais de PT e PSB querem que possam decidir isso até junho. Até lá, esperam resolver impasses regionais para a formação da parceria, que reverberaria em estados e municípios.

O principal entrave não é o Espírito Santo, em que os petistas podem ou não lançar Contarato para concorrer contra o socialista Renato Casagrande. O imbróglio está em São Paulo, em que o PT tem a pré-candidatura de Fernando Haddad ao governo e o PSB, a de Márcio França. Alguém tem que ceder.

LULA NÃO VEM

O PT havia divulgado que o ex-presidente Lula participaria do ato de filiação de Contarato ao PT. Ele vai participar, mas virtualmente, uma vez que o evento vai ser realizado on-line, no dia 28. Ou seja, Lula não vem aí, ao menos não ao Espírito Santo, por enquanto.

AUSÊNCIA

O prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB), que é pré-candidato ao governo do estado, foi convidado pela equipe de Renato Casagrande para participar, na quarta-feira (19), da assinatura da autorização para o início das obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Regional de Linhares.