Vice-prefeitos da Grande Vitória vão disputar eleições em 2022

Victor Linhalis (Podemos)

A vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane, se filiou recentemente ao Patriota e é pré-candidata a deputada federal pelo partido. Ela vai disputar a eleição em uma legenda diferente da qual foi eleita na chapa com o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). A troca de partido se deu após conflitos entre a vice e o chefe do Poder Executivo municipal. No início do mandato, Capitã Estéfane chegou a assumir, temporariamente, a Secretaria de Cultura de Vitória. A nomeação dela, no entanto, foi alvo de reclamações do setor. Estéfane foi exonerada do cargo e, desde então, não assumiu nenhuma posição dentro do secretariado de Pazolini.

A vice-prefeita de Cariacica, Enfermeira Edna, está de saída do Solidariedade para compor chapa em outro partido e disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Ela conversa com três legendas para se filiar: União Brasil, Patriota e PSD. Edna já foi filiada ao PTB e ao Republicanos e chegou a assumir o mandato de vereadora de Cariacica em 2015 como suplente de Marcos Bruno.

Vice-prefeito da Serra, Thiago Carreiro era filiado ao Cidadania. Recentemente, trocou a legenda pelo União Brasil, partido que surgiu da fusão DEM e PSL e detém a maior fatia do fundo eleitoral. Carreiro é pré-candidato a deputado federal na chapa que está sendo montada por Felipe Rigoni, que preside a legenda no Espírito Santo. O vice-prefeito da Serra atuava como secretário de Turismo e Cultura e vai se afastar do secretariado devido à regra de desincompatibilização. Continuará atuando como vice.