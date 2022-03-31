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Vice-prefeitos da Grande Vitória vão disputar eleições em 2022

Diferente de 2020, eles vão tentar uma vaga no Legislativo. Pela lei eleitoral, eles não precisam se afastar das funções que exercem para isso
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

31 mar 2022 às 20:06

Publicado em 31 de Março de 2022 às 20:06

Prefeituras da Grande Vitória
Eleitos em 2020 para o Poder Executivo municipal, eles vão tentar uma vaga de deputado Crédito: Reprodução
Em 2020, eles estiveram nas urnas compondo as chapas para prefeito das principais prefeituras da Grande Vitória. Em outubro deste ano, Capitã Estéfane (Patriota), Enfermeira Edna (Solidariedade), Thiago Carreiro (União Brasil) e Victor Linhalis (Podemos) voltarão a concorrer ao pleito, mas desta vez alçando uma vaga no Legislativo.
Eles são, respectivamente, os vice-prefeitos de VitóriaCariacicaSerra Vila Velha e se lançaram na disputa por vagas na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados.
Diferente de outros servidores públicos comissionados ou efetivos, os vice-prefeitos não precisam se afastar do cargo para disputar as eleições. A regra de desincompatibilização não se aplica a eles, exceto em casos em que, por algum motivo, sucederem o prefeito seis meses antes do pleito. 
Confira qual cargo os vice-prefeitos de Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha devem disputar:

Victor Linhalis (Podemos)

A vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane, se filiou recentemente ao Patriota e é pré-candidata a deputada federal pelo partido. Ela vai disputar a eleição em uma legenda diferente da qual foi eleita na chapa com o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). A troca de partido se deu após conflitos entre a vice e o chefe do Poder Executivo municipal. No início do mandato, Capitã Estéfane chegou a assumir, temporariamente, a Secretaria de Cultura de Vitória. A nomeação dela, no entanto, foi alvo de reclamações do setor. Estéfane foi exonerada do cargo e, desde então, não assumiu nenhuma posição dentro do secretariado de Pazolini.  
A vice-prefeita de Cariacica, Enfermeira Edna, está de saída do Solidariedade para compor chapa em outro partido e disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Ela conversa com três legendas para se filiar: União Brasil, Patriota e PSD.  Edna já foi filiada ao PTB e ao Republicanos e chegou a assumir o mandato de vereadora de Cariacica em 2015 como suplente de Marcos Bruno. 
Vice-prefeito da Serra, Thiago Carreiro era filiado ao Cidadania. Recentemente, trocou a legenda pelo União Brasil, partido que surgiu da fusão DEM e PSL e detém a maior fatia do fundo eleitoral. Carreiro é pré-candidato a deputado federal na chapa que está sendo montada por Felipe Rigoni, que preside a legenda no Espírito Santo. O vice-prefeito da Serra atuava como secretário de Turismo e Cultura e vai se afastar do secretariado devido à regra de desincompatibilização. Continuará atuando como vice. 
O vice-prefeito de Vila Velha, Victor Linhalis, disputou as eleições de 2020 filiado ao Solidariedade, partido que era presidido por ele na cidade canela-verde. Recentemente, se filiou ao Podemos para disputar o cargo de deputado federal. O Podemos é o partido do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. No Estado, é comandado por Gilson Daniel, que, ao lado de Victor Linhalis, integra a chapa para a Câmara dos Deputados.
Vice-prefeitos da Grande Vitória vão disputar eleições em 2022

Correção

01/04/2022 - 6:33
A reportagem informou anteriormente que o vice-prefeito da Serra, Thiago Carreiro, agora no União Brasil, estava no PDT. Na verdade, ele era filiado ao Cidadania. A informação foi corrigida.

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