Ipec: gestão de Casagrande é ótima ou boa para 52% dos eleitores de Linhares

Gestão do governador Renato Casagrande é avaliada como boa ou ótima por 52% dos moradores de Linhares Crédito: Reprodução

Rede Gazeta, que avaliou a opinião da população local para saber os níveis de satisfação com a administração do socialista. A gestão do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), é avaliada como ótima ou boa por 52% dos moradores de Linhares , no Norte do Estado. É o que mostra a pesquisa Ipec, realizada a pedido da, que avaliou a opinião da população local para saber os níveis de satisfação com a administração do socialista.

Conforme o detalhamento dos dados apresentados na pesquisa, divulgada nessa segunda-feira (9), o governo casagrandista é ótimo para 19% dos linharenses ouvidos no levantamento. Os que consideram a gestão boa somam 33%. A administração do Executivo estadual é citada como regular 36% dos entrevistados.

O governo de Casagrande é avaliado negativamente por 8% dos moradores que responderam à pesquisa, com 4% afirmando ser ruim e outros 4% citando como péssimo. Os que não souberam ou não quiseram responder sobre a gestão estadual representam 4% dos entrevistados no estudo.

A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

Melhor avaliação entre eleitores do atual prefeito

No recorte político-eleitoral, Casagrande tem a administração mais bem avaliada entre os moradores que dizem ter o atual prefeito de Linhares, Bruno Marianelli (Republicanos), candidato à reeleição, como opção de voto no pleito deste ano. A atuação do governo é citada como ótima ou boa por 62% dos entrevistados que afirmam que votarão no chefe do Executivo municipal.

Desse grupo, 21% avaliam o governo estadual como ótimo, enquanto 41% citam a gestão socialista como boa. Os que a consideram regular somam 32% dos eleitores que declaram voto em Marianelli. Para 2%, a administração é ruim e para 1%, péssima. Outros 3% não souberam ou não responderam.

Já entre os que declaram voto em Lucas Scaramussa (Podemos), a gestão Casagrande é considerada ótima por 21% e boa por 32%, sendo regular para 39%. Outros 4% avaliam o governo estadual como ruim e 2% como péssima, enquanto 3% não responderam ou não souberam dizer.

No recorde por renda, a administração Casagrande é mais bem avaliada em Linhares entre quem ganha até 1 salário mínimo (R$ 1.412), com índice de 66% de ótima ou boa. Por faixa etária, entre os que têm mais de 60 anos, 68% veem a gestão como positiva, com 22% considerando ótima e 46%, boa. Já a pior avaliação está entre o grupo de 35 a 44 anos, com 14% de avaliação negativa: 7% classificam o governo como ruim e outros 7% como péssimo, de acordo com a pesquisa.