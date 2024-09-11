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Eleições 2024

Ipec: gestão de Casagrande é ótima ou boa para 52% dos eleitores de Linhares

É o que mostra a pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta, que avaliou a opinião da população local para saber os níveis de satisfação com administração do socialista
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

11 set 2024 às 08:02

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 08:02

Gestão do governador Renato Casagrande é avaliado como boa ou ótima por 52% dos moradores de Linhares
Gestão do governador Renato Casagrande é avaliada como boa ou ótima por 52% dos moradores de Linhares Crédito: Reprodução
A gestão do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), é avaliada como ótima ou boa por 52% dos moradores de Linhares, no Norte do Estado. É o que mostra a pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta, que avaliou a opinião da população local para saber os níveis de satisfação com a administração do socialista.
Conforme o detalhamento dos dados apresentados na pesquisa, divulgada nessa segunda-feira (9), o governo casagrandista é ótimo para 19% dos linharenses ouvidos no levantamento. Os que consideram a gestão boa somam 33%. A administração do Executivo estadual é citada como regular 36% dos entrevistados. 
O governo de Casagrande é avaliado negativamente por 8% dos moradores que responderam à pesquisa, com 4% afirmando ser ruim e outros 4% citando como péssimo. Os que não souberam ou não quiseram responder sobre a gestão estadual representam 4% dos entrevistados no estudo.
A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

Melhor avaliação entre eleitores do atual prefeito

No recorte político-eleitoral, Casagrande tem a administração mais bem avaliada entre os moradores que dizem ter o atual prefeito de Linhares, Bruno Marianelli (Republicanos), candidato à reeleição, como opção de voto no pleito deste ano. A atuação do governo é citada como ótima ou boa por 62% dos entrevistados que afirmam que votarão no chefe do Executivo municipal.
Desse grupo, 21% avaliam o governo estadual como ótimo, enquanto 41% citam a gestão socialista como boa. Os que a consideram regular somam 32% dos eleitores que declaram voto em Marianelli. Para 2%, a administração é ruim e para 1%, péssima. Outros 3% não souberam ou não responderam.
Já entre os que declaram voto em Lucas Scaramussa (Podemos), a gestão Casagrande é considerada ótima por 21% e boa por 32%, sendo regular para 39%. Outros 4% avaliam o governo estadual como ruim e 2% como péssima, enquanto 3% não responderam ou não souberam dizer.
No recorde por renda, a administração Casagrande é mais bem avaliada em Linhares entre quem ganha até 1 salário mínimo (R$ 1.412), com índice de 66% de ótima ou boa. Por faixa etária, entre os que têm mais de 60 anos, 68% veem a gestão como positiva, com 22% considerando ótima e 46%, boa. Já a pior avaliação está entre o grupo de 35 a 44 anos, com 14% de avaliação negativa: 7% classificam o governo como ruim e outros 7% como péssimo, de acordo com a pesquisa.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Linhares, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 6 e 8 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES‐05842/2024.

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