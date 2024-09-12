Barrado pela Justiça, candidato deve ser substituído por filho em Irupi

Lelei Storck teve pedido de registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral Crédito: Redes sociais

Considerado inelegível pela Justiça Eleitoral, o ex-prefeito de Irupi Lelei Storck (PRD) deve ser substituído na disputa das Eleições de 2024 após ter a candidatura indeferida. O nome colocado à disposição para representar a coligação “Para Irupi Voltar a Crescer”, composta por Republicanos, PP, PL e Agir, além do PRD, é Helton Storck, filho dele.

Lelei foi impugnado pela coligação adversária no pleito, “Movimento Democrático Irupiense”, composta por MDB, Podemos, PSB e União Brasil, que apoia o candidato a prefeito Paulino Lourenço (MDB). A contestação da candidatura se deu sob os argumentos de que o ex-chefe do Executivo municipal está com os direitos políticos suspensos devido a uma condenação por improbidade administrativa e por ter tido as contas rejeitadas pela Câmara de Vereadores do município.

Por causa da suspensão dos direitos políticos, a filiação de Lelei ao PRD é considerada nula pela Justiça Eleitoral, o que também é motivo de inelegibilidade, visto que a legislação brasileira exige que todos os candidatos sejam filiados a uma legenda. Sendo assim, a candidatura foi indeferida, em primeira instância, pelo juiz Marcelo Mattar Coutinho, da 19ª Zona Eleitoral de Muniz Freire.

Em seguida, os embargos de declaração do ex-prefeito foram negados pela juíza e relatora do caso no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) Isabella Rossi Naumann Chaves, que declarou que a suspensão dos direitos políticos perdurará, “no mínimo, até 2026, o que impede o implemento da condição de elegibilidade”.

A data a partir da qual o prazo da inelegibilidade começou a contar é 10 de maio de 2018, quando o caso de improbidade foi julgado em trânsito. Lelei foi condenado por coagir, enquanto prefeito, servidores comissionados e efetivos para que fizessem campanha em prol de um candidato a deputado estadual apoiado por ele. Além disso, foi comprovado que o ex-chefe do Executivo de Irupi utilizou os veículos da própria Prefeitura para promover os mesmos atos eleitorais.