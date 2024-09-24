Alta do soldado da Polícia Militar Saimen Rodrigues, Hospital Jaime Navarro Crédito: Ricardo Medeiros

Um suspeito de participar da tentativa de homicídio contra o soldado da Polícia Militar Saimen Rodrigues, baleado na cabeça em maio deste ano durante uma abordagem em cidade Pomar, na Serra , foi preso na noite de segunda-feira (23), no bairro Jardim Limoeiro, no mesmo município. Consta no boletim de ocorrência da PM que Pablo Correira Valadares, de 29 anos, estava escondido em um condomínio e acabou baleado após entrar em confronto com os policiais.

A Polícia Militar descreve na ocorrência que chegou até o suspeito após uma denúncia de que um homem armado, envolvido com o tráfico de drogas e com a tentativa de assassinato do soldado Saimen, estaria no local. Com essas informações, equipes prosseguiram até o edifício e se dividiram. Parte dos policiais se dirigiu à entrada do apartamento, e os demais para os fundos do condomínio.

Os militares anunciaram a presença, momento em que os agentes de segurança que estava na parte de trás viram o suspeito com uma arma pulando a janela do apartamento. Ao ver os militares, Pablo correu em direção oposta e começou a atirar contra os policiais, que, segundo a PM, revidaram. O indivíduo acabou sendo atingido por um tiro e caiu. Com ele, foi apreendida uma pistola com numeração raspada.

Pablo foi encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde recebeu atendimento médico. Dentro do apartamento dele, os militares encontraram a namorada dele, de 27 anos, e a filha dela, de 12 anos. Havia ainda duas buchas de maconha, dois carregadores para pistola e munições.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de participar de crime contra soldado da PM na Serra é preso

Durante o atendimento à ocorrência, os policiais receberam a informação de testemunhas que dois homens armados fugiram em direção a um terreno com armas na mão e fugiram. Os militares fizeram buscas no local, mas não encontraram ninguém.

A namorada de Pablo, identificada como Larissa Lacerda da Costa, de 27 anos, foi levada à Delegacia Regional da Serra. Procurada, a Polícia Civil informou que Pablo foi foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de arma de fogo, resistência à ação policial, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e tentativa de homicídio qualificada. Assim que receber alta médica, será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Já Larissa, foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de arma de fogo, resistência à ação policial, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ela também foi encaminhada ao CTV.

Mesmo internado, consta no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) que o suspeito e a namorada passaram por audiência de custódia nesta terça-feira (24). No documento, a Juíza de Direito, Raquel de Almeida Valinho, informou que Pablo não foi apresentado por se encontrar hospitalizado, no entanto, as partes concordaram em realizar a audiência sem sua presença. Eles tiveram suas prisões em flagrante convertidas para preventivas.

Tanto a ocorrência quanto a audiência de custódia não esclarecem qual a participação de Pablo na tentativa de homicídio do soldado da PM Saimen Rodrigues. A Polícia Militar foi procurada para dar mais esclarecimentos, mas não retornou até a publicação da matéria.

Relembre o crime

Os policiais deram voz de prisão ao suspeitos, que desobedeceram e continuaram acelerando, até baterem o carro na rua Jabuticaba. Dois suspeitos saíram do veículo disparando. Houve troca de tiros e eles se renderam. Quando Saimen foi até o carro para verificar se havia mais alguém, acabou sendo baleado na cabeça. Os outros dois suspeitos que já haviam se rendido aproveitaram para fugir.