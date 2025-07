Orgasmo e saúde: os benefícios além do prazer

O orgasmo traz sensação de relaxamento. Crédito: K-Shoot Background/Shutterstock

Hoje, 31 de julho, é comemorado o Dia do Orgasmo. E essa data vem ressaltar que, mais importante que um momento de prazer, o orgasmo é saúde física e mental. Mas apesar dos benefícios, o tema ainda é cercado de tabus, e por isso a relevância da data.



O orgasmo é o ápice de uma sequência de respostas fisiológicas ao estímulo sexual; isso nós sabemos. Ele resulta na liberação de uma intensa carga de neurotransmissores como dopamina, endorfina, ocitocina e serotonina, substâncias que promovem sensação de prazer, relaxamento e bem-estar.

Segundo a médica Amine Sales, que atua na saúde da mulher, estudos mostram que o orgasmo feminino promove proteção cardiovascular na mulher, redução do estresse e ansiedade, melhora da autoestima e da qualidade do sono, além de uma saúde mental mais fortalecida, bem como um eficiente auxílio no alívio de dores crônicas.

Veja os benefícios cientificamente comprovados:

Redução do estresse e ansiedade

Você já percebeu que após o orgasmo dá aquela sensação de relaxamento? Isso porque os níveis de cortisol (hormônio do estresse) diminuem consideravelmente, enquanto os níveis de ocitocina aumentam e causam bem-estar psicológico.

Sono garantido

Pesquisas publicadas no Journal of Sexual Medicine indicam que mulheres com uma vida sexual satisfatória apresentam menor prevalência de quadros de depressão e insônia.

O orgasmo tem diversos benefícios para a nossa saúde e também para o relacionamento. Crédito: Shutterstock

Melhora da saúde cardiovascular

O aumento da frequência cardíaca na atividade orgástica traz a liberação de óxido nítrico, que promove vasodilatação. Isso é benéfico para a saúde do coração e para a regulação da pressão arterial.

Alívio nas dores crônicas

De acordo com estudos, o orgasmo ativa fases neurais responsáveis pelo alívio da dor, como se tivesse tomado analgésicos leves. Testado em mulheres com enxaqueca, cólicas menstruais e dores musculares.

Autoestima

O prazer está intimamente ligado ao autoconhecimento e à percepção da autoimagem, o que resulta na construção de vínculos saudáveis consigo mesmo e com o outro. Esse cenário é bem comum no meu consultório psicológico quando a queixa inicial é dificuldade orgástica e por mais que nem sempre a experiência aconteça em enlaces românticos, ela libera ocitocina, conhecida como “hormônio do amor”, fortalecendo o afeto e a confiança.

Sem pressão! Cada corpo é único e a perseguição ao orgasmo pode gerar ansiedade e disfunção como a anorgasmia (caracterizada pela ausência ou dificuldade de chegar ao orgasmo). 30% das mulheres brasileiras têm dificuldades para atingir o orgasmo e é importante analisar as fases da resposta sexual e aproveitar todo o caminho para que o orgasmo acontece de forma fluida.

Um corpo que sente prazer é um corpo vivo, saudável e conectado com sua essência.

Buscar orientação médica e psicológica quando há dificuldades com a libido ou com a resposta sexual é um ato de amor-próprio. Afinal, cada pessoa é única, e compreender o próprio corpo é o primeiro passo para uma vida sexual saudável e satisfatória.

