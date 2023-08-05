Dificuldade para atingir o orgasmo? Conheça problemas que podem impedir o prazer Crédito: Shutterstock

O orgasmo é uma experiência única e poderosa de prazer. No entanto, nem sempre ocorre de forma plena e satisfatória. Diversos fatores podem contribuir para problemas com o orgasmo, afetando homens e mulheres em diferentes níveis.

Lembramos a importância de buscar ajuda profissional e psicológica caso sinta necessidade. Somente um diagnóstico adequado pode indicar o melhor tratamento.

ANORGASMIA

A anorgasmia é caracterizada pela dificuldade persistente ou ausência de orgasmo durante a atividade sexual, sendo um dos problemas mais comuns entre mulheres de todas as idades. Pode estar relacionada a questões psicológicas, como estresse, ansiedade, depressão e medo de fazer sexo, ou até mesmo a falta de conhecimento e consciência do próprio corpo, além de alterações da musculatura vaginal.

Uma abordagem terapêutica que pode ser eficaz no tratamento desta disfunção é o pompoarismo, exercícios que trabalham a musculatura vaginal, aumentando a sensibilidade e o prazer na relação sexual.

EJACULAÇÃO PRECOCE

A ejaculação precoce é um problema que afeta muitos homens e pode levar à insatisfação tanto para eles quanto para suas parceiras. Ela ocorre quando o orgasmo e a ejaculação acontecem antes do desejado durante a relação sexual.

Para quem deseja prolongar o tempo da relação, produtos eróticos podem ajudar neste objetivo, que proporcionam uma ereção prolongada e retardando a ejaculação.

DOR DURANTE O SEXO

Ter dor durante o sexo não é normal e pode ser um impeditivo para o orgasmo. Algumas disfunções comuns são o vaginismo, caracterizado pela contração involuntária dos músculos da vagina, impossibilitando a penetração, e a dispareunia, que causa dor genital durante o ato sexual e pode afetar homens e mulheres.

Esses problemas podem ter causas físicas ou psicológicas. Exercícios de percepção e de fortalecimento (faça o teste aqui) da região podem ajudar nos casos físicos, enquanto disfunções de origem psicológica podem ser consequência de experiências negativas passadas. É importante buscar ajuda profissional para lidar com esses desafios.

FALTA DE LIBIDO

A falta de libido, representando a redução ou ausência de desejo sexual, pode ter diversas causas, como questões hormonais ou emocionais, uso de medicamentos, entre outras.

Existem técnicas que ajudam a resgatar a libido, e buscar sugestões para colocá-las em prática pode ser um primeiro passo para aumentar o desejo sexual —veja aqui várias sugestões para colocar em prática agora, na sua casa.

EMOCIONAL

Traumas emocionais provenientes de experiências passadas podem resultar em diminuição do desejo sexual e dificuldade em alcançar o orgasmo. É importante identificar o que mais sabota sua vida amorosa e aprenda a se livrar de determinados conceitos limitantes.

ROTINA

O passar do tempo pode levar o desejo sexual embora, tornando o relacionamento monótono e transformando o sexo em obrigação. É importante trazer curiosidade e novidades para a vida sexual e não deixar o romance cair na rotina. Veja aqui diferentes formas de despertar o desejo sexual feminino para além do sexo.

OUTROS PROBLEMAS

Caso você não se identifique com os problemas mencionados acima, lembre-se de que as questões relacionadas ao orgasmo podem ser complexas e variadas. É essencial buscar recursos e ferramentas para lidar com essas questões e poder vivenciar sua sexualidade de forma plena e satisfatória.

Busque informações em fontes confiáveis e procure ajuda profissional sempre que sentir necessidade. Desvende o prazer e viva uma vida sexual mais satisfatória e feliz.