Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Horóscopo

Astral: mantra para cada signo em agosto 2023

Com base nas previsões astrológicas para o mês, veja no que você deve focar e o mantra do seu signo
Personare

Personare

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 09:00

O mês traz consigo desafios astrológicos para todos os signos. Com Vênus e Mercúrio retrógrados, é importante estar de prontidão para lidar com os obstáculos que podem surgir ao longo do mês. Pensando nosso, veja um mantra para cada signo em agosto.
Você pode ver aqui o Horóscopo completo para o seu signo. Depois, para ajudar a enfrentar os desafios, confira alguns mantras para cada signo deste mês.
Astral: mantra para cada signo em agosto 2023
Astral: mantra para cada signo em agosto 2023 Crédito: Pexels/KoolShooters
É interessante olhar tanto o seu signo solar quanto o Ascendente, porque é para este signo que as previsões são direcionadas. Se não sabe o seu, veja aqui no Mapa Astral gratuito.

Mantra para cada signo em agosto

Lembrando que o mantra para cada signo em agosto pode ser usado como ferramentas para fortalecer a mente e a intenção, mas não substituem a ação consciente em nossas vidas. 
  • ÁRIES: Eu estabeleço limites e busco o equilíbrio
Agosto pode ser um mês complicado para as pessoas arianas, com o trânsito de Marte trazendo possíveis conflitos no ambiente profissional. Para lidar com essas situações estressantes, repita este mantra diariamente e lembre-se de impor limites em suas defesas, buscando sempre o equilíbrio.
  • TOURO: Eu resisto à arrogância e busco a harmonia
Pessoas taurinas podem enfrentar conflitos com autoridades devido à quadratura entre Júpiter (que está em Touro) e o Sol. Para evitar comportamentos arrogantes, repita este mantra e busque a harmonia em suas relações.
  • GÊMEOS: Eu revisito o passado com serenidade e compreensão
Agosto traz fortes emoções para os geminianos, com o alinhamento de Mercúrio e Marte e o movimento retrógrado de Vênus. Para lidar com essas energias, repita este mantra e aproveite o período de Vênus retrógrado para revisitar o passado com serenidade.
  • CÂNCER: Eu renovo minha relação com o dinheiro e busco a calma
Com Vênus retrógrado durante todo o mês, as pessoas cancerianas têm a oportunidade de revisar sua relação com os bens materiais e o dinheiro. Repita este mantra para auxiliar nessa jornada de renovação financeira e busque a calma em meio a possíveis desentendimentos.
  • LEÃO: Eu valorizo o que realmente importa e separo negócios de amizade
Agosto é um mês especial para os leoninos, mas o movimento retrógrado de Vênus pode trazer reflexões sobre seus valores. Por isso, repita este mantra para revisar o que realmente importa em sua vida. Lembre-se também de separar negócios de amizades para evitar brigas.
  • VIRGEM: Eu me liberto de padrões negativos e penso antes de falar
Com Marte em trânsito por Virgem, os virginianos têm mais energia e disposição. Por isso, use esse impulso positivo para se livrar de padrões negativos repetitivos, repetindo este mantra. Além disso, com o movimento retrógrado de Mercúrio, pense antes de falar.
  • LIBRA: Eu encerro relações que não agregam e escolho ser gentil em minhas decisões
O movimento retrógrado de Vênus pode trazer dificuldades para os librianos em suas relações interpessoais. Por isso, para lidar com esses desafios, repita este mantra e busque ser gentil e assertivo em suas decisões. Esteja aberta para encerrar relações que não agregam mais.
  • ESCORPIÃO: Eu resolvo questões pendentes e comunico-me claramente
Agosto pode ser desafiador para os escorpianos, com Vênus, Marte e Mercúrio em oposição. Por isso, utilize este mantra para lidar com questões pendentes e buscar uma comunicação clara com os outros, evitando atritos.
  • SAGITÁRIO: Eu amplio minha visão sem medo e analiso minhas finanças com cuidado
Para as pessoas sagitarianas, agosto é um mês para explorar novos pontos de vista, mas cuidado com Vênus retrógrado em relação a viagens. Por isso, repita este mantra para ampliar sua visão sem medo e analisar cuidadosamente suas finanças.
  • CAPRICÓRNIO: Eu foco nas ações futuras e respeito as opiniões dos outros
Para lidar com o alinhamento de Mercúrio e Marte, repita este mantra e evite debates acalorados sobre religião e filosofia. Nesse sentido, foque nas ações futuras e respeite as opiniões dos outros, buscando um equilíbrio em suas relações.
  • AQUÁRIO: Eu me comunico claramente e reviso minhas relações íntimas
Com Vênus retrógrado, as pessoas aquarianas têm a oportunidade de revisar suas relações íntimas. Utilize este mantra para se comunicar claramente com seus entes queridos e evitar atritos. Portanto, analise também suas finanças com cuidado.
  • PEIXES: Eu quebro ciclos negativos e cuido da minha saúde
Para as pessoas piscianas, agosto é um mês desafiador, com Marte e Mercúrio em oposição. Assim, utilize este mantra para quebrar ciclos negativos e buscar atitudes objetivas. Cuide da sua saúde e mantenha uma comunicação clara com seus entes queridos para evitar atritos.
  • Personare. A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias. E-mail: [email protected]

Veja Também

O que é clímax? Entenda como todos podemos chegar lá

Aromaterapia: como fazer uso seguro de óleos essenciais

Atração: descubra como é a beleza para cada signo?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Astrologia Bem estar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados