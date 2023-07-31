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Atração: descubra como é a beleza para cada signo?

Signo de Vênus no Mapa Astral mostra como você enxerga o belo. Na mitologia romana, Vênus é a deusa do amor e da beleza, conhecida como Afrodite na mitologia grega
Personare

Personare

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 09:00

Como é a beleza para cada signo?
Como é a beleza para cada signo? Crédito: Personare
A maioria das pessoas conhece Vênus como o planeta do amor, e, de fato, ele é, mas não só. Vênus também representa nossa relação com dinheiro e beleza. Ou seja, mostra o que você valoriza e seus gostos. Neste artigo, te contamos como é a beleza para cada signo.
Na mitologia romana, Vênus é a deusa do amor e da beleza, conhecida como Afrodite na mitologia grega. 
No contexto astrológico, a posição de Vênus no Mapa Astral representa a forma como cada pessoa percebe a beleza, como se relaciona com os outros e onde se encontra os valores que você dá às coisas.
Por isso, cada signo astrológico que Vênus ocupa traz características únicas para como essa pessoa lida com a beleza. Ao conhecer o seu, pode avançar na jornada de autoconhecimento e se conectar com a sua potência.

Como é a beleza para cada signo

Descubra aqui em que signo está Vênus no seu Mapa Astral e veja abaixo algumas características da sedução em cada posicionamento deste planeta.
  • Vênus em Áries
Quem tem Vênus em Áries tem energia contagiante e enxerga beleza em tudo que for independente, aventureiro e dinâmico. Por isso, gosta de passar uma imagem mais alegre. 
  • Vênus em Touro
Touro é um signo naturalmente voltado para a beleza (afinal, é regido por Vênus). Por isso, sabe discernir o que é esteticamente bonito. Só precisa cuidar para não ficar preso às aparências.
  • Vênus em Gêmeos
Para quem tem Vênus em Gêmeos, a beleza é intelectual e comunicativa. Por isso, a inteligência e habilidade de conversar são fundamentais para considerar algo belo.
  • Vênus em Câncer
Pessoas com Vênus em Câncer são emocionalmente profundas e acolhedoras e menos ligadas à aparência física. Enxergam beleza na capacidade de amar e cuidar.
  • Vênus em Leão
Vênus em Leão traz uma beleza magnética e cativante. Você reflete autoconfiança e poder pessoal. Tanto é que mesmo quando a paixão não é correspondida, o outro não consegue deixar de lhe notar.
  • Vênus em Virgem
Com Vênus em Virgem, sua beleza reside em sua simplicidade natural e estilo de vida despretensioso. Você não aprecia artifícios e evita exibicionismos.
  • Vênus em Libra
Libra é o signo do belo, pois é regido por Vênus. Por isso, quem tem Vênus em Libra tem uma atração natural pela beleza e tem um gosto estético muito apurado e sofisticado.
  • Vênus em Escorpião
Para quem tem Vênus em Escorpião as coisas e pessoas bonitas são as que parecem incomuns, quase sombrias, mas que irradiam força.
  • Vênus em Sagitário
Com Vênus em Sagitário, a beleza está em coisas e pessoas diferentes, culturalmente e na personalidade também. Além disso, mais do que a estética, importa ser divertido e leve. 
  • Vênus em Capricórnio
A beleza de Vênus em Capricórnio está ligada à estabilidade e à segurança. Gosta de demonstrar-se uma pessoa bem sucedida e valoriza isso nos outros também.
  • Vênus em Aquário
Quem tem Vênus em Aquário tem um original, um tanto quanto excêntrico. Por isso, vê beleza em pessoas inusitadas, criativas, inteligentes e, sobretudo, humanas.
  • Vênus em Peixes
Vênus em Peixes ama de maneira desinteressada e indiscriminada, por isso enxerga o outro como algo muito belo. Adapta-se facilmente ao outro, mas também pode facilmente se iludir.
  • Personare. A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias. E-mail: [email protected]

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