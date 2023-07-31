Atração: descubra como é a beleza para cada signo?

A maioria das pessoas conhece Vênus como o planeta do amor, e, de fato, ele é, mas não só. Vênus também representa nossa relação com dinheiro e beleza. Ou seja, mostra o que você valoriza e seus gostos. Neste artigo, te contamos como é a beleza para cada signo.
Na mitologia romana, Vênus é a deusa do amor e da beleza, conhecida como Afrodite na mitologia grega.
Por isso, cada signo astrológico que Vênus ocupa traz características únicas para como essa pessoa lida com a beleza. Ao conhecer o seu, pode avançar na jornada de autoconhecimento e se conectar com a sua potência.
Como é a beleza para cada signo
- Vênus em Áries
Quem tem Vênus em Áries tem energia contagiante e enxerga beleza em tudo que for independente, aventureiro e dinâmico. Por isso, gosta de passar uma imagem mais alegre.
- Vênus em Touro
Touro é um signo naturalmente voltado para a beleza (afinal, é regido por Vênus). Por isso, sabe discernir o que é esteticamente bonito. Só precisa cuidar para não ficar preso às aparências.
- Vênus em Gêmeos
Para quem tem Vênus em Gêmeos, a beleza é intelectual e comunicativa. Por isso, a inteligência e habilidade de conversar são fundamentais para considerar algo belo.
- Vênus em Câncer
Pessoas com Vênus em Câncer são emocionalmente profundas e acolhedoras e menos ligadas à aparência física. Enxergam beleza na capacidade de amar e cuidar.
- Vênus em Leão
Vênus em Leão traz uma beleza magnética e cativante. Você reflete autoconfiança e poder pessoal. Tanto é que mesmo quando a paixão não é correspondida, o outro não consegue deixar de lhe notar.
- Vênus em Virgem
Com Vênus em Virgem, sua beleza reside em sua simplicidade natural e estilo de vida despretensioso. Você não aprecia artifícios e evita exibicionismos.
- Vênus em Libra
Libra é o signo do belo, pois é regido por Vênus. Por isso, quem tem Vênus em Libra tem uma atração natural pela beleza e tem um gosto estético muito apurado e sofisticado.
- Vênus em Escorpião
Para quem tem Vênus em Escorpião as coisas e pessoas bonitas são as que parecem incomuns, quase sombrias, mas que irradiam força.
- Vênus em Sagitário
Com Vênus em Sagitário, a beleza está em coisas e pessoas diferentes, culturalmente e na personalidade também. Além disso, mais do que a estética, importa ser divertido e leve.
- Vênus em Capricórnio
A beleza de Vênus em Capricórnio está ligada à estabilidade e à segurança. Gosta de demonstrar-se uma pessoa bem sucedida e valoriza isso nos outros também.
- Vênus em Aquário
Quem tem Vênus em Aquário tem um original, um tanto quanto excêntrico. Por isso, vê beleza em pessoas inusitadas, criativas, inteligentes e, sobretudo, humanas.
- Vênus em Peixes
Vênus em Peixes ama de maneira desinteressada e indiscriminada, por isso enxerga o outro como algo muito belo. Adapta-se facilmente ao outro, mas também pode facilmente se iludir.
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