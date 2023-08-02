Falta de dinheiro? Veja como a Astrologia pode lhe ajudar

Qual é a sua maior DOR quando o assunto é Dinheiro? Neste artigo, destacamos algumas das principais questões e te contamos como a Astrologia pode ajudar nos problemas financeiros.

Falta de dinheiro? Medo de perder? veja como a Astrologia pode ajudar nestas questões Crédito: Lukas Schulze/Reprodução

É importante reforçar que se a distribuição de renda não fosse um assunto tão complexo, a gente não teria tantos profissionais especializados nesse campo e tantas pessoas enfrentando desafios financeiros.

Como astróloga, posso compartilhar com vocês onde a gente pode encontrar na Astrologia respostas e caminhos para nossas dores em relação ao dinheiro. A seguir, compartilho algumas possibilidades.

Como a Astrologia pode ajudar nos problemas financeiros

Quando o assunto é dinheiro, o signo que temos na Casa 2 é mais importante de olharmos. Afinal, essa é a área do nosso Mapa Astral que mostra como cada pessoa lida com dinheiro.

1. A falta de dinheiro

Além disso, outros fatores, como planetas nesta Casa ou o planeta regente desta Casa podem fornecer informações adicionais relevantes. No curso, abordamos todos esses aspectos.

2. Não conseguir viver da minha arte

3. Perder dinheiro ou se endividar

A situação é parecida para quem teve dinheiro e não tem mais, quanto para quem passa por fases de endividamento. Alguns signos na Casa 2 podem ganhar dinheiro e picos — ou seja, ganhar muito num momento, e em outro nem tanto.

Além de analisar as condições desse signo, é importante verificar se existem planetas que podem indicar confusão, reviravoltas ou rupturas financeiras.

Ter essas informações pode ajudar você a se preparar, compreender e diferenciar uma situação da outra, para conseguir focar no real problema de maneira mais direcionada.

4. Se incomodar com outras pessoas que possuem mais dinheiro

“Gente que nem merece tendo muito, e eu que mereço mal tenho” foi uma das respostas que recebemos. Sei que às vezes temos essa impressão, mas precisamos pensar que o processo de cada um é muito individual.

Cada pessoa tem seu próprio caminho e o fluxo natural da vida pode recompensar a todos de maneira justa, mesmo que não compreendamos completamente os motivos.

Essa é uma oportunidade para revisar crenças limitantes sobre o dinheiro e perceber que não precisamos necessariamente de muito sacrifício e luta para obter sucesso financeiro. Afinal, tem algumas pessoas que nem estão fazendo isso e estão aí ganhando… certo?

5.Medo de ficar sem dinheiro

Todos enfrentamos medos quando se trata de dinheiro, e esses medos podem estar relacionados ao signo presente na Casa 2.

É importante analisar o signo e também verificar se algum planeta, como Saturno, pode estar contribuindo para que a gente se cobre, ou outro posicionamento que leve a preocupações com o futuro.