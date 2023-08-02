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Horóscopo

Falta de dinheiro? Veja como a Astrologia pode lhe ajudar

Destacamos algumas das principais questões que assustam a população, como também contamos como a Astrologia pode ajudar a resolver problemas financeiros
Personare

Personare

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 09:00

Qual é a sua maior DOR quando o assunto é Dinheiro? Neste artigo, destacamos algumas das principais questões e te contamos como a Astrologia pode ajudar nos problemas financeiros.
Quando fizemos a pergunta do início do texto aos seguidores do Personare sobre suas maiores dores, a maioria das respostas envolvia a falta de dinheiro e desafios para ganhar mais.
Rede Globo deposita dinheiro em conta errada e entra na Justiça tentando receber a quantia de volta
Falta de dinheiro? Medo de perder? veja como a Astrologia pode ajudar nestas questões Crédito: Lukas Schulze/Reprodução
É importante reforçar que se a distribuição de renda não fosse um assunto tão complexo, a gente não teria tantos profissionais especializados nesse campo e tantas pessoas enfrentando desafios financeiros.
Como astróloga, posso compartilhar com vocês onde a gente pode encontrar na Astrologia respostas e caminhos para nossas dores em relação ao dinheiro. A seguir, compartilho algumas possibilidades.
Já queria deixar o convite para conhecer aqui o curso de Propósito e Mapa Astral, em que a gente aprofunda muito nessa área, inclusive em como ser bem recompensado financeiramente naquilo que escolhemos como missão.

Como a Astrologia pode ajudar nos problemas financeiros

Quando o assunto é dinheiro, o signo que temos na Casa 2 é mais importante de olharmos. Afinal, essa é a área do nosso Mapa Astral que mostra como cada pessoa lida com dinheiro.
Então, já abre o seu Mapa Astral e verifica qual signo você tem na Casa 2. A seguir, você pode entender melhor os problemas financeiros e como a Astrologia pode ajudar.
  • 1. A falta de dinheiro
Procure entender o signo que está na sua Casa 2 e como você lida com dinheiro (aqui tem muita informação sobre isso). Ao compreender e implementar as características desse signo em nossa vida e trabalho, podemos lidar melhor com os desafios financeiros. 
Além disso, outros fatores, como planetas nesta Casa ou o planeta regente desta Casa podem fornecer informações adicionais relevantes. No curso, abordamos todos esses aspectos.
  • 2. Não conseguir viver da minha arte
Dependendo do signo da sua Casa 2, podemos ver se o tema “Arte” está bem colocado para você. Signos como Peixes, Leão ou Libra podem ter mais facilidade. 
No entanto, independentemente do signo, podemos ter outros elementos e aspectos envolvendo a Casa 2 e também o signo de Vênus (planeta que rege as Artes e as finanças) indicações de como se posicionar de forma mais estratégica no mercado.
  • 3. Perder dinheiro ou se endividar
A situação é parecida para quem teve dinheiro e não tem mais, quanto para quem passa por fases de endividamento. Alguns signos na Casa 2 podem ganhar dinheiro e picos — ou seja, ganhar muito num momento, e em outro nem tanto. 
Além de analisar as condições desse signo, é importante verificar se existem planetas que podem indicar confusão, reviravoltas ou rupturas financeiras. 
Ter essas informações pode ajudar você a se preparar, compreender e diferenciar uma situação da outra, para conseguir focar no real problema de maneira mais direcionada.
  • 4. Se incomodar com outras pessoas que possuem mais dinheiro
“Gente que nem merece tendo muito, e eu que mereço mal tenho” foi uma das respostas que recebemos. Sei que às vezes temos essa impressão, mas precisamos pensar que o processo de cada um é muito individual.
Cada pessoa tem seu próprio caminho e o fluxo natural da vida pode recompensar a todos de maneira justa, mesmo que não compreendamos completamente os motivos. 
Essa é uma oportunidade para revisar crenças limitantes sobre o dinheiro e perceber que não precisamos necessariamente de muito sacrifício e luta para obter sucesso financeiro. Afinal, tem algumas pessoas que nem estão fazendo isso e estão aí ganhando… certo? 
Aqui você pode entender mais sobre crenças sobre dinheiro e como superá-las.
  • 5.Medo de ficar sem dinheiro
Todos enfrentamos medos quando se trata de dinheiro, e esses medos podem estar relacionados ao signo presente na Casa 2. 
Por exemplo, o signo de Touro, que valoriza a segurança e a estabilidade, pode ter medo de perder essa estabilidade financeira. 
É importante analisar o signo e também verificar se algum planeta, como Saturno, pode estar contribuindo para que a gente se cobre, ou outro posicionamento que leve a preocupações com o futuro.
  • Nai Tomayno. Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltadas para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa. E-mail: [email protected]

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