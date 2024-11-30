Será que tive um orgasmo? Como saber se 'cheguei lá' na hora do sexo

No orgasmo há enrijecimento de algumas partes do corpo Crédito: aslysun/Shutterstock

É praticamente inevitável hoje em dia o questionamento sobre o ápice do prazer. Sabemos e é verídico que muita gente tem dificuldade orgástica (anorgasmia), mas esse é assunto para outro dia. Hoje vamos falar sobre aquela avaliação interna que acontece logo após a transa. A verdade é que existe um fator fantasioso do 'nível máximo' do prazer e isso acaba confundindo ou superestimando as suas sensações. “Fulana soltou um líquido, ciclana grita, beltrana se treme toda...”. Aí chega na sua hora não acontece nada disso. E agora? Como saber se você realmente chegou ao orgasmo?

É importante ressaltar que a busca pelo orgasmo dificulta a percepção sensorial e te faz perder o momento mais especial – o prazer. E quanto mais prazer no momento, menor a chance de ansiedade ou culpa atrapalhar a sua experiência.

É fato que cada pessoa tem uma forma individualizada das sensações que a onda orgástica traz para o corpo, mas existem sinais que podem te ajudar a identificar se você realmente pegou essa onda. Vou listar alguns:

Respiração ofegante . Algumas pessoas relatam até mesmo dificuldade para respirar nos segundos orgásticos

. Algumas pessoas relatam até mesmo dificuldade para respirar nos segundos orgásticos Lubrificação abundante . Quanto maior a excitação, maior a lubrificação, salvo em pessoas com patologias

. Quanto maior a excitação, maior a lubrificação, salvo em pessoas com patologias Contração involuntária da musculatura íntima : a famosa piscada no canal vaginal e no homem na região anal

: a famosa piscada no canal vaginal e no homem na região anal Enrijecimento do corpo , principalmente no bico dos seios, clitóris e pênis

, principalmente no bico dos seios, clitóris e pênis Na mulher, clitóris e lábios vaginais tendem a ficar inchados e mais vermelhos que o normal

e mais vermelhos que o normal Aceleração cardíaca

Aumento da temperatura corporal

Pupila dilatada

Tremores podem acontecer

No auge do prazer há respiração ofegante. Tremores também podem acontecer Crédito: Shutterstock

O orgasmo masculino costuma ser mais palpável por causa da ejaculação que acompanha, o que também não é regra. Na mulher podem acontecer avalanches ou só pequenos picos, mas a maioria não tem uma ejaculação perceptível.

Na percepção cerebral há uma descarga elétrica no córtex límbico no momento do orgasmo, que dura em média 15 a 20 segundos para a mulher e cinco segundos para o homem, podendo variar por questões físicas, psíquicas e até mesmo ambientais.