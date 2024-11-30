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Prazer

Será que tive um orgasmo? Como saber se 'cheguei lá' na hora do sexo

Cada pessoa tem uma forma individualizada das sensações, mas alguns sinais podem te ajudar a identificar se você realmente atingiu o ápice de prazer

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 17:40

Publicado em 

30 nov 2024 às 17:40
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Prazer / Sexo / Orgasmo
No orgasmo há enrijecimento de algumas partes do corpo Crédito: aslysun/Shutterstock
É praticamente inevitável hoje em dia o questionamento sobre o ápice do prazer. Sabemos e é verídico que muita gente tem dificuldade orgástica (anorgasmia), mas esse é assunto para outro dia. Hoje vamos falar sobre aquela avaliação interna que acontece logo após a transa. A verdade é que existe um fator fantasioso do 'nível máximo' do prazer e isso acaba confundindo ou superestimando as suas sensações. “Fulana soltou um líquido, ciclana grita, beltrana se treme toda...”. Aí chega na sua hora não acontece nada disso. E agora? Como saber se você realmente chegou ao orgasmo?
É importante ressaltar que a busca pelo orgasmo dificulta a percepção sensorial e te faz perder o momento mais especial – o prazer. E quanto mais prazer no momento, menor a chance de ansiedade ou culpa atrapalhar a sua experiência.
É fato que cada pessoa tem uma forma individualizada das sensações que a onda orgástica traz para o corpo, mas existem sinais que podem te ajudar a identificar se você realmente pegou essa onda. Vou listar alguns:

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  • Respiração ofegante. Algumas pessoas relatam até mesmo dificuldade para respirar nos segundos orgásticos
  • Lubrificação abundante. Quanto maior a excitação, maior a lubrificação, salvo em pessoas com patologias
  • Contração involuntária da musculatura íntima: a famosa piscada no canal vaginal e no homem na região anal
  • Enrijecimento do corpo, principalmente no bico dos seios, clitóris e pênis
  • Na mulher, clitóris e lábios vaginais tendem a ficar inchados e mais vermelhos que o normal
  • Aceleração cardíaca
  • Aumento da temperatura corporal
  • Pupila dilatada
  • Tremores podem acontecer
Orgasmo, sexo
No auge do prazer há respiração ofegante. Tremores também podem acontecer Crédito: Shutterstock
O orgasmo masculino costuma ser mais palpável por causa da ejaculação que acompanha, o que também não é regra. Na mulher podem acontecer avalanches ou só pequenos picos, mas a maioria não tem uma ejaculação perceptível.
Na percepção cerebral há uma descarga elétrica no córtex límbico no momento do orgasmo, que dura em média 15 a 20 segundos para a mulher e cinco segundos para o homem, podendo variar por questões físicas, psíquicas e até mesmo ambientais.
Fica impossível descrever em palavras a sensação do orgasmo, até porque cada pessoa pode ter uma forma e percepção diferentes. Alguns orgasmos não são tão maravilhosos assim e tudo bem! Volto a dizer que o importante é o prazer do momento. E deixo aqui uma dica valiosa para ter um orgasmo: se dê um, aprenda como o seu corpo funciona. E se mesmo assim não conseguir, procure ajuda profissional.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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