Motociclista morre após ficar em 'corredor' entre ônibus e carro em Colatina

Uma mulher de 31 anos morreu após um acidente no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima estava em uma motocicleta, no "corredor", quando bateu em um ônibus e um carro de aplicativo, se desequilibrou e caiu. O caso aconteceu na noite de terça-feira (24) e foi flagrado por uma câmera de segurança (veja acima).





Testemunhas relataram à Polícia Militar que a motociclista passava pelo "corredor" entre os dois veículos em uma curva quando colidiu com o ônibus e, após perder o controle, bateu no carro e caiu. Segundo a PM, pelos vestígios observados na via, havia indícios de que os veículos possam ter passado sobre a vítima após a queda.





As imagens da câmera de segurança mostram o ônibus seguindo na faixa da direita e o carro na da esquerda, ambos no mesmo sentido. Na curva, a motocicleta aparece entre os dois, colide nos veículos e a condutora cai. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi até o local para prestar socorro, mas a mulher não resistiu.





A Polícia Civil informou que os dois motoristas, de 23 e 37 anos, foram conduzidos à 15ª Delegacia Regional, onde foram ouvidos e liberados em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com a corporação, isso ocorreu pois ambos permaneceram no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante.





A Viação Joana D'Arc, empresa do ônibus envolvido na ocorrência, declarou por meio de nota que apurações preliminares indicam que a mulher teria desequilibrado e caído na via, impossibilitando que o motorista do ônibus evitasse o acidente. A Viação também manifestou pesar e solidariedade aos familiares da vítima. Além disso, mostrou-se à disposição para colaborar integralmente com as investigações.





O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) para ser necropsiado e posteriormente liberado aos familiares. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.