Homem furta bicicletas, é cercado e passa 15 minutos dentro do canal de Camburi

Um homem identificado como Felipe Pimentel Rodrigues, de 43 anos, foi detido na manhã desta quarta-feira (24) suspeito de furtar duas bicicletas no bairro Jardim da Penha, em Vitória.





Segundo informações da Guarda Municipal, apuradas pela repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, o suspeito foi flagrado por câmeras de videomonitoramento caminhando com as bicicletas em atitude suspeita, saindo do Jardim da Penha em direção à Praia do Canto.





As equipes localizaram o homem nas proximidades de um supermercado, perto do Canal de Camburi. No momento da abordagem, ele teria tentado esconder as bicicletas cobrindo os objetos com um pano e, em seguida, tentou fugir.





Durante a fuga, o suspeito se jogou no canal e tentou nadar em direção a Jardim da Penha. Ao perceber que estava cercado por agentes em ambos os lados, permaneceu na água por cerca de 15 minutos e depois retornou à margem, sendo detido em seguida.





De acordo com o inspetor Albert, o crime teria sido cometido com a ajuda de um comparsa. “Ele conseguiu entrar na garagem de um prédio durante a madrugada e cortar o cadeado para levar as duas bicicletas. De Jardim da Penha, seguiu para a Praia do Canto empurrando-as até a região do Triângulo. Só que durante esse trajeto foi flagrado pela Central de Monitoramento”, detalhou.