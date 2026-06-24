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Em Vitória

Homem furta bicicletas, é cercado e passa 15 minutos dentro do canal de Camburi

Homem foi flagrado por câmeras caminhando com duas bicicletas e tentou fugir nadando em canal na tentativa de escapar da Guarda Municipal

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 11:35

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 jun 2026 às 11:35

Um homem identificado como Felipe Pimentel Rodrigues, de 43 anos, foi detido na manhã desta quarta-feira (24) suspeito de furtar duas bicicletas no bairro Jardim da Penha, em Vitória


Segundo informações da Guarda Municipal, apuradas pela repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, o suspeito foi flagrado por câmeras de videomonitoramento caminhando com as bicicletas em atitude suspeita, saindo do Jardim da Penha em direção à Praia do Canto.


As equipes localizaram o homem nas proximidades de um supermercado, perto do Canal de Camburi. No momento da abordagem, ele teria tentado esconder as bicicletas cobrindo os objetos com um pano e, em seguida, tentou fugir.


Durante a fuga, o suspeito se jogou no canal e tentou nadar em direção a Jardim da Penha. Ao perceber que estava cercado por agentes em ambos os lados, permaneceu na água por cerca de 15 minutos e depois retornou à margem, sendo detido em seguida.


De acordo com o inspetor Albert, o crime teria sido cometido com a ajuda de um comparsa. “Ele conseguiu entrar na garagem de um prédio durante a madrugada e cortar o cadeado para levar as duas bicicletas. De Jardim da Penha, seguiu para a Praia do Canto empurrando-as até a região do Triângulo. Só que durante esse trajeto foi flagrado pela Central de Monitoramento”, detalhou.

Suspeito de furto é preso ao tentar camuflar bikes com pano em Vitória
Suspeito de furto é preso ao tentar camuflar bikes com pano em Vitória Guarda de Vitória

Após a prisão, os agentes iniciaram buscas para identificar a origem das bicicletas. Foi constatado que o portão de um prédio havia sido arrombado. Moradores foram acionados por interfone por volta das 7h30 e reconheceram os objetos, recuperando as bicicletas.


As bicicletas estavam presas por um cadeado, o que teria dificultado a separação no momento da ação. O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em processo de confecção e depois será encaminhamento ao plantão vigente.

Suspeito de furtar bicicletas em Jardim da Penha
Suspeito de furtar bicicletas em Jardim da Penha Videomonitoramento

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Felipe possui passagens pelo sistema prisional a partir de 2011 por furto, roubo e tentativa de furto. Ele foi solto em 2025, por meio de alvará. 


* Com informações da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta. 

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