Carreta desengrena, atravessa pista e deixa motociclista ferido na BR 101, em Linhares

Um homem identificado como José de Sena Filho foi morto a tiros, no bairro Vista da Serra II, na Serra, na noite de sexta-feira (19). Vizinhos relataram à polícia ter ouvido disparos e pedidos de socorro e, ao saírem de suas casas, já se depararam com a vítima caída na rua.





Em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Marlon Andrade, que era amigo da vítima, relatou que José era motorista de aplicativo e havia comprado um carro recentemente para fazer "corridas". O veículo teria sido roubado durante o crime.





"A gente já viajou junto fazendo obra missionária e ele confessou que tinha comprado o carro justamente para isso e que tinha que trabalhar muito para conseguir pagar o carro. Era um menino esforçado, ele lutou muito para se manter. Ninguém está acreditando que isso aconteceu", disse.





Natural da Bahia, José era missionário e tocava guitarra em uma igreja evangélica do bairro Carapina Grande, onde residia há pelo menos cinco anos.





Uma moradora da rua em que a vítima foi encontrada disse que um policial informou que José havia saído correndo de uma direção, pedindo socorro, e que havia sido assaltado após uma corrida iniciada em Planalto Serrano, no mesmo município.





"Ele veio correndo, pedindo socorro. Caiu aqui na rua e ainda estava vivo quando saí para ver o movimento", declarou, sem se identificar.





Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas José não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu a caminho do hospital.





Ainda de acordo com a moradora, o socorro teria demorado pelo menos 40 minutos para chegar ao local. A coordenação do Samu 192 informou que vai apurar as circunstâncias do atendimento.