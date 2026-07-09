Motorista fica preso às ferragens em colisão entre carretas em Colatina

Um homem de 57 anos morreu após ser espancado pela companheira, de 47, no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (8). Ademilson Gabrielli foi encontrado sem vida caído no chão da cozinha.





À Polícia Militar (PM), a suspeita relatou que estava convivendo com a vítima havia apenas dois dias e que as agressões ocorreram após uma discussão motivada por ciúmes.





De acordo com a PM, a mulher contou que deu um chute na vítima durante a discussão. Depois que o homem caiu, ela continuou as agressões com chutes no rosto e no corpo, mesmo após ele perder a consciência.





Os policiais constataram que a vítima apresentava inchaço no rosto e lesões compatíveis com agressão física. A mulher foi conduzida para a delegacia de Linhares.





Em nota, a Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante por homicídio. Ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.