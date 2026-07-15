Falta de peças causou inclinação de tanque em Vila Velha

A inclinação do tanque metálico localizado em uma área inoperante do porto no bairro Chácara do Conde, em Vila Velha, pode ter sido provocada pela ausência de partes da própria estrutura. A conclusão é da Defesa Civil do município, que realizou uma nova vistoria na manhã desta quarta-feira (15).





Segundo o órgão, os técnicos constataram a ausência de partes das bases dos anéis de sustentação do tanque e identificaram marcas que indicam um furto ou removidos desses componentes, responsáveis por dar estabilidade à estrutura.





Após a inspeção, a Defesa Civil notificou preventivamente a VPorts para iniciar imediatamente o escoramento do tanque. A empresa também terá dez dias para apresentar ao município o cronograma de trabalho para a demolição da estrutura.