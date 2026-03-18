Ataque de abelhas deixa seis pessoas feridas em Vila Velha

Um ataque de abelhas deixou ao menos seis pessoas feridas no bairro Soteco, em Vila Velha , na tarde desta quarta-feira (18). Conforme o Corpo de Bombeiros , os insetos estavam alojados em um terreno baldio e se espalharam pelas ruas. Todos que foram picados receberam atendimento da corporação e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192). Não há informação sobre o estado de saúde.

Uma moradora gravou um vídeo do momento em que uma mulher é socorrida. Dois bombeiros, vestidos com macacão de apicultor, ajudam a tirá-la do local. Um a pega no colo, com ela já fraca, enquanto o outro tenta espantar as abelhas. Em tentativa de apoio, outro agente da corporação joga água em cima dos três. Para começar a controlar a situação, os militares precisaram aguardar as abelhas se aglomerarem novamente. A área foi isolada e os bombeiros permanecem no local para eliminar o enxame.