Covid-19: Vitória inicia vacinação de 627 professores na segunda (26)

Vitória vai iniciar, a partir das 8h de segunda-feira (26), a vacinação de professores contra a Covid-19. A primeira dose será aplicada em 627 docentes com idade entre 50 e 59 anos, identificados em uma lista encaminhada pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu). O local definido para a vacinação é a Igreja Evangélica Batista de Jardim da Penha, localizada na rua do Canal.
A lista com os nomes dos profissionais que estão agendados para serem vacinados, bem como a data e horário da imunização, serão disponibilizados no site da Sedu.
VACINAÇÃO EM VITÓRIA
O município de Vitória já aplicou 122.355 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 83.739 primeiras doses da imunização e 38.616 da segunda, o que representa uma cobertura vacinal de 23,13 % da população com a primeira dose.
Com informações da Prefeitura de Vitória