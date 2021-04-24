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Imunização

Covid-19: Vitória inicia vacinação de 627 professores na segunda (26)

A primeira dose será aplicada em docentes com idade entre 50 e 59 anos, identificados em uma lista encaminhada pela Sedu

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 10:21

Publicado em 

24 abr 2021 às 10:21
A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral. Hoje serão vacinados os idosos com 82 anos.
Vitória inicia vacinação de professores na segunda-feira (26) Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Vitória vai iniciar, a partir das 8h de segunda-feira (26), a vacinação de professores contra a Covid-19. A primeira dose será aplicada em 627 docentes com idade entre 50 e 59 anos, identificados em uma lista encaminhada pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu). O local definido para a vacinação é a Igreja Evangélica Batista de Jardim da Penha, localizada na rua do Canal.
A lista com os nomes dos profissionais que estão agendados para serem vacinados, bem como a data e horário da imunização, serão disponibilizados no site da Sedu.

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VACINAÇÃO EM VITÓRIA

O município de Vitória já aplicou 122.355 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 83.739 primeiras doses da imunização e 38.616 da segunda, o que representa uma cobertura vacinal de 23,13 % da população com a primeira dose.
Com informações da Prefeitura de Vitória

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