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Sobe para 37 número de cidades do ES sem 2ª dose da Coronavac

Confira a relação dos municípios do Espírito Santo onde não há mais as doses (D2) para segunda aplicação da vacina CoronaVac

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 18:25

Publicado em 

28 abr 2021 às 18:25
Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
37 municípios capixabas estão sem 2ª dose da Coronavac Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
Subiu para 37 o número de municípios capixabas sem a 2ª dose da Coronavac, vacina do Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A informação foi atualizada nesta quarta-feira (28), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O número que havia sido divulgado nesta terça (27) era de 26 cidades que não mais contavam com doses desse imunizante, e, em questão de apenas um dia, outras 11 cidades foram confirmadas na lista.
  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves 
  5. Anchieta
  6. Apiacá
  7. Aracruz
  8. Barra de São Francisco
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Conceição do Castelo
  12. Dores do Rio Preto
  13. Ecoporanga
  14. Fundão
  15. Guarapari
  16. Ibatiba 
  17. Iconha
  18. Irupi
  19. Iúna
  20. Jerônimo Monteiro
  21. Laranja da Terra
  22. Mantenópolis
  23. Marataízes
  24. Marechal Floriano
  25. Marilândia
  26. Montanha 
  27. Pancas
  28. Ponto Belo
  29. Presidente Kennedy
  30. Rio Bananal 
  31. Santa Maria de Jetibá
  32. São José do Calçado
  33. São Mateus
  34. Venda Nova do Imigrante
  35. Viana
  36. Vila Pavão
  37. Vila Valério

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A falta de doses da Coronavac está preocupando quem tomou a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 e já deveria receber a segunda dose. O repasse de lotes do imunizante aos Estados, prometido pelo Ministério da Saúde, foi menor que o necessário para atender todo o público. 
Sobe para 37 número de cidades do ES sem 2ª dose da Coronavac
A vacina Coronavac tem a previsão de intervalo de 28 dias entre a aplicação da primeira e da segunda doses, necessário para que se tenha a imunização completa.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

O agendamento da segunda dose para o grupo que já esperou o prazo máximo entre a primeira e a segunda aplicação estava previsto para esta semana em várias cidades capixabas. Nas redes sociais das prefeituras, em publicações sobre o agendamento para novos grupos de capixabas, moradores reclamaram do atraso e dizem estar com medo de perder o efeito da primeira dose.
Desde o fim de março, o governo federal passou a orientar que não era mais preciso reservar metade dos lotes da Coronavac para garantir a segunda aplicação do imunizante.
Porém, o Ministério da Saúde voltou atrás essa semana após perceber que não haverá imunizantes para todos nas datas previstas e divulgou uma nota técnica pedindo que as secretarias estaduais de saúde voltem a reservar a segunda aplicação de cada lote.  A previsão é de que os lotes da Coronavac voltem a serem distribuídos em dez dias. 

NÃO É PERMITIDO TOMAR DOSES DE LABORATÓRIOS DIFERENTES

Na noite de sábado (24), o secretário de Estado da Saúde (Sesa), Nésio Fernandes, usou as redes sociais para explicar o motivo do atraso e enfatizou que não é permitido tomar doses de laboratórios diferentes, apesar de no Espírito Santo isso ter acontecido, por engano, com pelo menos 500 pessoas.
"Não existem estudos de segurança e eficácia disponíveis para subsidiar o cruzamento de doses de fabricantes distintos. A vacina é um imunizante poderoso. Após aplicada não é um produto que se decompõe pela validade de dias. Até o presente momento, a ampla maioria dos estudos reforçou vantagens na ampliação do prazo de aplicação entre as doses. Na imensa maioria das vezes, não há prejuízo na produção de anticorpos com a ampliação breve do período entre as doses. Já há uma grande proteção contra a infecção, casos moderados, graves e óbitos", pontuou. 

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