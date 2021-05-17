Visitas são retomadas nos presídios do ES dois meses após quarentena

Caso o familiar seja pertencente ao grupo de risco, e o interno não tenha outra pessoa cadastrada, poderá ser ofertada a ligação assistida ao familiar.

Familiares de detentos que ainda não estão credenciados, podem procurar o Centro de Cadastramento de Visitantes (Cecavi) para se habilitar. O atendimento no Cecavi é realizado por agendamento, por meio dos contatos telefônicos: (27) 3198-0372 ou (27) 99257-4718. É necessário realizar o agendamento prévio do atendimento, para evitar aglomerações no local do cadastramento.