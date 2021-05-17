Dois meses após o anúncio de uma quarentena mais rígida, o Espírito Santo vai retomar as visitas sociais nas unidades prisionais nesta semana. Estão liberadas visitas em todos os municípios do Estado, mas a quantidade de visitantes depende do risco de classificação da cidade no Mapa de Risco, atualizado semanalmente. O protocolo sanitário exige o uso de máscara e a higienização das mãos. A suspensão das visitas foi anunciada em 16 de março, quando o governador Renato Casagrande anunciou um conjunto de medidas mais rígidas. No final de abril, as visitas em unidades prisionais chegaram a ser autorizadas no parlatório, sem contato físico.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os agendamentos devem ser realizados pelo Serviço Social de cada unidade. Nas unidades de regimes fechados e semiaberto está autorizada a visitação de pátio, com duração de uma hora. Nos Centros de Detenção Provisória as visitas ocorrem no parlatório, sem contato físico entre os visitantes e internos, com duração de 10 minutos.
Visitas são retomadas nos presídios do ES dois meses após quarentena
Em unidades dos municípios classificados com risco baixo e moderado para a Covid-19 será permitida a visita de dois familiares cadastrados por preso, sendo um adulto e uma criança ou dois adultos. Já nas unidades com sede em cidades com risco alto - não há classificação no risco extremo, será autorizada a entrada de apenas um familiar por detento. A mesma regra vale para Centros de Detenção Provisória.
Caso o familiar seja pertencente ao grupo de risco, e o interno não tenha outra pessoa cadastrada, poderá ser ofertada a ligação assistida ao familiar.
Familiares de detentos que ainda não estão credenciados, podem procurar o Centro de Cadastramento de Visitantes (Cecavi) para se habilitar. O atendimento no Cecavi é realizado por agendamento, por meio dos contatos telefônicos: (27) 3198-0372 ou (27) 99257-4718. É necessário realizar o agendamento prévio do atendimento, para evitar aglomerações no local do cadastramento.