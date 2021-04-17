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Em todo o país

CNJ lança aplicativo para egressos do sistema prisional

Programa contém informações que auxiliam essas pessoas na retomada da vida após o período detido. O aplicativo também permite emitir documentos e acompanhar processos

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 15:24

Publicado em 

17 abr 2021 às 15:24
Detento no presídio: quantidade de presos é alta no ES
CNJ lança aplicativo para egressos do sistema prisional Crédito: Arquivo
Agência Brasil - Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lança na terça-feira (20) um aplicativo para egressos do sistema prisional que tem como objetivo oferecer serviços e informações para auxiliar essas pessoas na retomada da vida após o período detido.
O aplicativo, chamado Escritório Social Virtual, já foi colocado em funcionamento no Distrito Federal (DF) em uma experiência piloto e agora será disponibilizado em todo o país.
Entre os serviços viabilizados pelo aplicativo estão emissão de documentos, acompanhamento de processos envolvendo o indivíduo e programas de inserção no mercado de trabalho e qualificação profissional.

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Também serão indicados serviços relacionados a políticas públicas de moradia, saúde e alimentação. As informações e serviços complementam a assistência que já é realizada presencialmente no âmbito do programa Escritório Virtual.
O aplicativo foi desenvolvido a partir de uma parceria entre o CNJ, a Universidade de Brasília e a Fundação de Amparo à Pesquisa do DF, órgão de fomento à produção de conhecimento e inovação na capital do país.

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