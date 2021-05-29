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Campo da Leopoldina

Vídeo: incêndio atinge ferro-velho em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo moradores, o fogo começou por volta das 19h30 no estabelecimento. O Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou o incêndio às 23h

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 21:38

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

28 mai 2021 às 21:38
Incêndio atinge ferro-velho em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Priciele Venturini / Montagem
Um incêndio atingiu um ferro-velho na Avenida Aristídes Campos, no bairro Campo da Leopoldina, em Cachoeiro de ItapemirimSul do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (28). Segundo a TV Gazeta, os moradores afirmaram que o fogo começou por volta das 19h30 no estabelecimento. O incêndio foi contido por volta das 23h.
À reportagem da TV Gazeta, o tenente e chefe de operações dos Bombeiros, Wissan Pessanha, afirmou que as causas ainda não foram identificadas e ninguém se feriu.

PERTO DE UMA CENTRAL DE GÁS

Durante o trabalho de combate ao fogo, a Polícia Militar isolou a avenida, para evitar que as labaredas se alastrassem para prédios vizinhos e atingissem uma central de gás, que fica no terreno ao lado.
"O foco mais próximo chegou a trinta metros de distância da central de gás, mas conseguimos isolar e resfriar a área", afirmou Wissan.

Incêndio atinge ferro-velho em Cachoeiro de Itapemirim

O trabalho de contenção das chamas durou quase quatro horas. O incêndio foi controlado às 23h, e os bombeiros continuaram no local durante a madrugada analisando a área.
O Corpo de Bombeiros contou com o apoio de veículos da Prefeitura de Cachoeiro e da empresa de saneamento BRK Ambiental. 
*Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta Sul.

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