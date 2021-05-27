1° Festival Tela Curta Cachoeiro está no ar com mais de 40 obras

Cena do curta "Ser Feliz no Vão" Crédito: Reprodução

A primeira edição do Festival Tela Curta Cachoeiro, que teve início na última segunda-feira (24), conta com a exibição gratuita de curtas feitos a partir de dispositivos móveis e outras formas alternativas de produção. São mais de 40 obras disponíveis até o dia 6 de junho, no site www.telacurtacachoeiro.com . As obras são ótimas para os que não tem muito tempo para despender, mas ainda assim querem se encher de cultura.

O Festival visa valorizar as potencialidades criativas de todos os indivíduos, dando luz ao trabalho dos produtores sem conhecimento formal na área, ou seja, os criadores em potencial.

Com produção do cineclube Jace Valadão, de Cachoeiro de Itapemirim, a realização conta com três mostras competitivas, cada uma trazendo um foco diferenciado. São elas as seguintes: “Meu Lugar”, com filmes de temática e formato livre; “Encontros Traçados na Luz”, formada por experimentações de linguagem e obras que abordam as possibilidades de encontros sociais e afetivos que o cinema é capaz de proporcionar; e “Filmes Urgentes”, composta por obras com foco político-social.

"Selecionamos filmes de diversos estados do Brasil a partir das 393 inscrições que recebemos. São obras feitas com celulares, webcams, materiais de arquivo e, acima de tudo, com muita criatividade", destaca Lucas Schuina, integrante do Cineclube Jece Valadão e produtor-executivo do festival.

As obras exibidas estão concorrendo a prêmios que vão de R$ 150 a R$ 350. As avaliações serão feitas por um júri técnico, mas o público também fará parte das premiações, dando a sua opinião a partir de votação aberta no site.

E o festival não para por ainda, sua programação também inclui mostras paralelas; vídeo de homenagem; debates com os criadores dos filmes; e realização de duas oficinas voltadas, respectivamente, para estudantes da Rede Pública de Ensino de Cachoeiro e para educadores (ambas com inscrições encerradas).

Vale destacar que o evento foi selecionado no Edital Artes Integradas (Lei Aldir Blanc, Inciso III), lançado pela Secretaria da Cultura (Secult), por meio da Secretaria Especial da Cultura - Ministério do Turismo.

*Com informações da Secretaria de Estado de Cultura (Secult)

1º FESTIVAL TELA CURTA CAHOEIRO