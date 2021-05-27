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De 26 de maio a 2 de junho

"Cruella" estreia nos cinemas do ES. Veja quais salas vão exibir o longa

Confira os cinemas que passam a funcionar nesta semana no Estado e os demais filmes que entraram em cartaz nos cinemas capixabas

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 02:00

Sarah Bichara

Sarah Bichara

Publicado em 

27 mai 2021 às 02:00
Disney divulga trailer de
Disney divulga trailer de "Cruella", com Emma Stone Crédito: Disney/Reprodução YouTube
Chega ao Brasil nesta quinta-feira (27), o tão esperado live-action "Cruella". O longa da Disney, que conta a história de Cruella de Vil muito antes dos "101 Dálmatas", chega aos cinemas pouco antes dos serviços On Demand. No Espírito Santo, apenas dois exibidores entram no circuito para trazer o blockbuster, lembrando que o Estado possui menos cidades liberadas a abrirem as salas de cinema. (Confira a programação completa dos cinemas no fim da matéria).
No 56º Mapa de Risco da Covid-19 no Espírito Santo, divulgado na última sexta-feira (21), os municípios de Aracruz, Colatina, Piúma, São Mateus e Vitória, se mantém classificados com risco baixo ou moderado de contaminação, podendo estar com suas salas de cinema abertas. Utilizando das medidas de segurança, tais como distanciamento entre cadeiras, uso de máscara e álcool em gel, estes espaços podem receber os cinéfilos com opções de longas que vão da ficção à comédia. 
Das salas que podem abrir enquanto este mapa estiver em vigor, Cinemark Shopping Vitória, Cinemagic Norte Sul, Cine Gama Colatina e Cine Ritz Aracruz são as que confirmaram suas atividades. O Gama já vai para a sua terceira semana aberto, desde que o município entrou em risco moderado, enquanto Cinemark e Cinemagic exibem sua segunda semana de funcionamento. Já Ritz Aracruz está reabrindo a partir desta quinta-feira (27).
Dos citados, apenas o Cinemark e o Cinemagic vão exibir o longa da Disney. Mas quem mora em cidades cujas salas não podem abrir, poderá assistir ao filme em casa a partir do aluguel. Sim, "Cruella" é a aposta de maio do Premier Access no Disney+ e entra em cartaz na sexta (28). A taxa será de RS$ 69,90 para se reproduzir a obra em sua casa.

OUTROS FILMES E PROGRAMAÇÃO DE REABERTURA

Os demais cinemas trazem outras obras como o recém-lançado "Mortal Kombat", entre outros. Sobre os exibidores que poderiam abrir, mas não estão funcionando, o Divirta-se foi atrás das respostas:
O Cine Jardins, de Vitória, informou que está atento às medidas do governo do Estado e tem previsão de abertura agora marcada para o dia primeiro de julho.  Quanto ao Ritz Piúma, a sala do Sul do Estado não tem previsão de reabertura, a administração informou que só deve voltar quando a situação se estabilizar, evitando abrir e fechar em poucos dias.
Cine Metrópolis e Ritz São Mateus ainda não deram retorno sobre a sua reabertura até o momento do fechamento desta matéria. Assim que recebermos novas informações, a matéria será atualizada. 
Vale ressaltar que os cinemas de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Linhares,  Marataízes, Serra e Vila Velha não podem estar abertos, visto que os municípios se encontram em risco alto, impossibilitando suas atividades. Confira abaixo a programação completa dos cinemas abertos.

ESTREIA

  • CRUELLA 
  • 224 min/ Comédia, Drama, Família
  • Direção: Craig Gillespie/ Elenco: Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson
  • Sinopse: Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme da Disney mostra a história de uma jovem vigarista chamada Estella (Emma Stone). Inteligente, criativa e determinada a fazer um nome para si através de seus designs, ela acaba chamando a atenção da Baronesa Von Hellman (Emma Thompson), uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança.
  • HORÁRIOS:
  • Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 15h25, 18h, 20h35.
  • Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 14h50 (sexta, domingo e terça); 18h (quinta, sábado, segunda e quarta); 14h50 (dub)(quinta, sábado, segunda e quarta); 18h (dub)(sexta, domingo, terça). Sala 3: 17h (dub)(domingo); 19h (dub)(quinta, sexta e sábado); 13h50 (domingo); 15h50 (quinta, sexta e sábado). Sala 7: 16h30 (segunda, terça e quarta). Sala 8 (dub): 14h10 (segunda, terça e quarta). 
  • AQUELES QUE ME DESEJAM A MORTE
  • 100 min/ Suspense, Ação, Aventura
  • Direção: Taylor Sheridan/ Elenco: Angelina Jolie, Jon Bernthal, Aidan Gillen
  • Sinopse: "Aqueles que me Desejam a Morte" acompanha Connor, um menino de 12 anos que presencia o assassinato de seus pais. Ele, então, precisa escapar dos assassinos que começam a caça-lo e encontra ajuda em Hannah Faber (Angelina Jolie), uma bombeira traumatizada pelo fracasso de sua última missão. Os dois vão precisar lutar muito para sobreviver.
  • HORÁRIOS:
  • Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 16h20, 18h40, 20h50. 

EM CARTAZ

  • MORTAL KOMBAT
  • 110 min/ Ação, Artes Marciais
  • Direção: Simon McQuoid/ Elenco: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson
  • Sinopse: Em "Mortal Kombat", Shang Tsung, imperador da Exoterra, envia seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para assassinar o jovem Cole Young. Temendo pela segurança da família, Cole vai em busca de Sonya Blade seguindo a indicação de Jax, um major das Forças Especiais, que tem a mesma estranha marca de dragão com a qual Cole nasceu. Logo, ele se vê no templo do Lorde Raiden, um Deus Ancião e guardião do Plano Terreno, que abriga todos que possuem a marca. No templo, ele treina com os experientes guerreiros Liu Kang, Kung Lao e Kano, enquanto se prepara para lutar contra os inimigos da Exoterra em uma batalha pelo universo. Será que Cole irá longe o suficiente para desbloquear sua arcana - o imenso poder da sua alma - a tempo de salvar não apenas a família, mas interromper os planos de Shang Tsung de uma vez por todas?
  • HORÁRIOS:
  • Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 16h40, 21h10. 
  • Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 19h, 21h (quinta a domingo). 
  • Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 13h10, 18h45 (domingo); 14h30, 19h50 (sexta e terça); 17h10 (quinta, sábado, segunda e quarta); 14h20, 19h50 (dub) (quinta, sábado, segunda e quarta); 15h55 (dub)(domingo); 17h10 (dub)(sexta e terça). 
  • Cine Ritz Aracruz (dub): 17h, 19h20, 21h30. 
  • MUNDO EM CAOS
  • 109 min/ Ficção científica, Ação
  • Direção: Doug Liman/ Elenco: Tom Holland, Daisy Ridley, Demian Bichir
  • Sinopse: Em "Mundo em Caos", em um futuro pós-apocalíptico onde a humanidade já começou a colonizar outros planetas, uma infecção rara e perigosa tomou conta do planeta e causou o inimaginável: todas as mulheres foram mortas, e agora os pensamentos de todos os homens tornaram-se audíveis. O jovem Todd, temendo a destruição total, decide partir fugindo de sua cidade e, durante sua jornada, conheça pela primeira vez na vida uma mulher.
  • HORÁRIOS:
  • Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 13h30 (domingo); 14h (quinta, sexta e sábado). 
  • EM GUERRA COM O VOVÔ
  • 95 min/ Comédia
  • Direção: Tim Hill/ Elenco: Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken, Eugene Levy
  • Sinopse: Peter e seu avô Ed (Robert de Niro) costumavam ter uma boa relação, mas quando o avô se muda para a casa da família, Peter é forçado a deixar seu quarto e a dormir no sótão. Determinado em conseguir seu espaço de volta, o garoto planeja uma série de armadilhas para expulsar o avô, mas Ed não quer se render e em pouco tempo eles declaram uma guerra! Classificação indicativa 10 anos, contém violência, linguagem imprópria.
  • HORÁRIOS:
  • Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 14h45. 
  • Cinemark Shopping Vitória, sala 8 (dub): 14h (domingo); 15h (quinta, sexta e sábado). 
  • GODZILLA VS KONG
  • 114 min/ Ação, Aventura, Ficção científica
  • Direção: Adam Wingard/ Elenco: Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård
  • Sinopse:Em "Godzilla vs Kong", duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha. Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo sobreviverá ao duelo de monstros?
  • HORÁRIOS:
  • Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 14h30, 19h (dub). Sala 4:  21h. 
  • Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h (quinta a domingo). 
  • Cinemark Shopping Vitória, sala 7: 13h50 (segunda, terça e quarta); 16h45 (quinta, sexta e sábado); 16h15 (domingo). 19h40 (dub)(exceto domingo); 19h (dub)(domingo). 
  • Cine Ritz Aracruz (dub): 16h40, 19h, 21h30. 
  • ROGAI POR NÓS
  • 99 min/ Terror
  • Direção: Evan Spiliotopoulos/ Elenco: Jeffrey Dean Morgan, Cary Elwes, William Sadler
  • Sinopse: "Rogai por Nós"conta a história de Alice, uma jovem com deficiência auditiva que, após uma suposta visita da Virgem Maria, é inexplicavelmente capaz de ouvir, falar e curar os enfermos. À medida que a notícia se espalha e pessoas de perto e de longe se reúnem para testemunhar seus milagres, um jornalista decadente (Jeffrey Dean Morgan), que espera reviver sua carreira, visita a pequena cidade da Nova Inglaterra para investigar o fenômeno. Quando eventos terríveis começam a acontecer por toda parte, ele começa a questionar se esses fenômenos são obras da Virgem Maria ou algo muito mais sinistro.
  • HORÁRIOS:
  • Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 16h45.
  • Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 21h (quinta a domingo). 
  • Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 19h10 (domingo); 20h (exceto domingo); 16h30 (dub)(domingo); 17h30 (dub)(exceto domingo). 
  • DEMON SLADYER- MUGEN TRAIN: O FILME
  • 115 min/ Animé
  • Direção: Haruo Sotozaki/ Elenco: Natsuki Hanae, Akari Hito, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono, Satoshi hino
  • Sinopse: É o período Taisho no Japão. Tanjiro, um garoto de bom coração que vende carvão para sobreviver, encontra sua família massacrada por um demônio. Para piorar a situação, sua irmã mais nova, Nezuko, a única sobrevivente, foi transformada em um demônio. Classificação indicativa 14 anos, contém violência.
  • HORÁRIOS:
  • Cinemagic Norte Sul, sala 4: 18h45. 

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