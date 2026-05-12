Quiche proteica: 5 receitas saudáveis para o almoço

Veja como preparar pratos diferentes, deliciosos e nutritivos para inovar o cardápio
Portal Edicase

Quiche de frango com abóbora Crédito: Imagem: natkinzu | Shutterstock
O corpo depende da ingestão adequada de proteínas para preservar tecidos, fortalecer estruturas musculares e auxiliar diferentes processos metabólicos. Nesse contexto, além de prática, a quiche proteica permite criar refeições completas utilizando legumes, ovos, peixes, queijos leves e farinhas mais nutritivas. O resultado são pratos saborosos, ideais para variar o cardápio do almoço com mais equilíbrio e criatividade.
Abaixo, confira receitas de quiches proteicas e saudáveis para o almoço!

1. Quiche de frango com abóbora

Ingredientes

Massa
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 ovo
  • 4 colheres de sopa de água gelada
  • 1 colher de chá de sal
Recheio
  • 2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá cortada em cubos
  • 300 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola fatiada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de tomilho seco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Creme
  • 3 ovos
  • 200 g de iogurte natural integral
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • 1/4 de xícara de chá de leite desnatado
Finalização
  • 2 colheres de sopa de sementes de abóbora

Modo de preparo

Massa
Em uma tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de trigo integral e o sal. Acrescente o azeite, o ovo e a água gelada aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Abra a massa entre duas folhas de papel-manteiga. Com a massa, forre uma forma redonda de quiche. Faça pequenos furos com um garfo na base da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Coloque os cubos de abóbora-cabotiá em uma assadeira, regue com metade do azeite e tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos ou até ficarem macios e dourados.
Enquanto isso, aqueça o restante do azeite em uma panela em fogo médio. Refogue a cebola até murchar, adicione o alho e misture por 1 minuto. Acrescente o frango, o tomilho e o sal. Misture bem e reserve.
Creme
Em uma tigela, bata os ovos com um fouet . Acrescente o iogurte natural, a ricota e o leite desnatado. Misture até formar um creme uniforme.
Montagem e finalização
Distribua o frango refogado sobre a massa pré-assada. Espalhe os cubos de abóbora-cabotiá assada por cima e cubra com o creme. Finalize com as sementes de abóbora. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos ou até a superfície dourar e o recheio firmar. Espere amornar antes de servir.

2. Quiche de atum com espinafre

Ingredientes

Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 80 g de azeite de oliva
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 340 g de atum sólido ao natural escorrido
  • 4 xícaras de chá de espinafre picado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Creme
  • 3 ovos
  • 200 g de iogurte natural
  • 1/2 xícara de chá de ricota amassada

Modo de preparo

Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o sal. Adicione o azeite de oliva e misture com as mãos até formar uma farofa. Acrescente o ovo e mexa até formar uma massa. Modele no formato de uma bola e embrulhe em plástico-filme. Leve à geladeira por 30 minutos. Após, abra a massa com um rolo e forre o fundo e a lateral de uma forma de quiche untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Faça furos no fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o espinafre e cozinhe até murchar. Transfira para um recipiente, misture com o atum e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Creme
Em um recipiente, bata os ingredientes do creme com um garfo ou fouet até ficar homogêneo. Reserve.
Montagem
Distribua o recheio de espinafre e atum sobre a massa pré-assada, cubra com o creme e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos. Sirva em seguida.
Quiche de cogumelo com vagem Crédito: Imagem: Elena Hramova | Shutterstock

3. Quiche de cogumelo com vagem

Ingredientes

Massa
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 1/3 de xícara de chá de iogurte natural
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 200 g de cogumelo paris fatiado
  • 1 xícara de chá de vagem picada
  • 1 colher de chá de tomilho seco
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 3 ovos
  • 200 g de iogurte natural
  • 1/2 xícara de chá de ricota amassada
  • 1/4 de xícara de chá de leite desnatado
  • Fatias de cogumelo para decorar

Modo de preparo

Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento químico e o sal. Acrescente o azeite de oliva e o iogurte natural, mexendo até formar uma massa lisa e maleável. Abra a massa em uma forma de quiche untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente e acrescente o alho. Adicione o cogumelo e cozinhe até dourar levemente. Junte a vagem e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando. Tempere com tomilho, salsinha, sal e pimenta-do-reino.
Em uma tigela, bata os ovos com um fouet . Acrescente o iogurte natural, a ricota e o leite desnatado. Misture até ficar homogêneo. Acrescente ao refogado de cogumelo e misture bem.
Montagem
Espalhe o recheio sobre a massa pré-assada e distribua algumas fatias extras de cogumelo por cima para decorar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos ou até o recheio firmar e a superfície dourar levemente. Espere amornar antes de servir.

4. Quiche de carne moída com brócolis

Ingredientes

Massa
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 4 colheres de sopa de água gelada
  • 1 colher de chá de sal
Recheio
  • 300 g de patinho moído
  • 1 xícara de chá de brócolis picado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 3 ovos
  • 200 g de iogurte natural integral
  • 1/2 xícara de chá de cottage

Modo de preparo

Massa
Em uma tigela, misture a farinha de aveia e o sal. Acrescente o azeite, o ovo e a água gelada aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Abra a massa entre duas folhas de papel-manteiga. Com a massa, forre uma forma redonda de quiche. Faça pequenos furos com um garfo na base da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne moída e cozinhe até dourar. Adicione o brócolis, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, misture os ovos, o iogurte e o cottage com um fouet ou garfo. Acrescente à carne refogada e misture bem. Reserve.
Montagem
Espalhe o recheio sobre a massa pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos ou até o recheio firmar e a superfície dourar levemente. Espere amornar antes de servir.

5. Quiche de ricota com espinafre e nozes

Ingredientes

Massa
  • 1 batata-doce cozida e amassada
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de sal
Recheio
  • 2 xícaras de chá de espinafre picado
  • 200 g de ricota esfarelada
  • 2 colheres de sopa de nozes picadas
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Creme
  • 3 claras de ovo
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de chia

Modo de preparo

Massa
Em um recipiente, misture a batata-doce, a farinha de aveia, o azeite e o sal até formar uma massa modelável. Depois, com a massa, forre uma forma de fundo removível. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o espinafre e cozinhe até murchar. Transfira para um recipiente e misture com a ricota e as nozes. Reserve.
Creme
Em um recipiente, bata as claras, os ovos, o leite desnatado e a chia com um garfo até incorporar. Reserve.
Montagem
Espalhe o recheio de espinafre sobre a massa pré-assada, cubra com o creme de ovos e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos. Sirva em seguida.

