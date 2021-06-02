Um vazamento de gás provocou uma explosão em uma casa do bairro Castelo Branco, em Cariacica, nesta quarta-feira (2). Segundo informações da prefeitura, o fogo foi rapidamente controlado e as três pessoas feridas foram encaminhadas ao Pronto Atendimento de Bela Vista. De acordo com familiares, elas passam bem.
Explosão deixa três feridos após vazamento de gás em Cariacica
A causa da explosão foi apontada pelo Corpo de Bombeiros à prefeitura e também pelo subsecretário de Defesa Social de Cariacica, coronel Wagner Borges. Ele ainda acrescentou que a residência de baixo, local onde ocorreu o acidente, teve abalo e rompimento nas paredes, mas a estrutura não foi afetada. O andar de cima não teve nenhum abalo estrutural, informou.
À reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros disse que recebeu a informação de explosão de uma botija de gás dentro da residência. Ao chegar ao local, os Bombeiros retiraram a botija do interior da casa, levaram para um local seguro e apagaram as chamas.
Nas imagens feitas pela Defesa Civil é possível notar que a casa ficou destruída, com as paredes manchadas na cor preta.