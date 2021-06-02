Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Castelo Branco

Explosão deixa três feridos após vazamento de gás em Cariacica

Bombeiros informaram que uma botija de gás explodiu dentro da casa. O fogo foi rapidamente controlado; os feridos foram encaminhadas ao Pronto Atendimento de Bela Vista
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

02 jun 2021 às 17:01

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:01

Casa ficou destruída após explosão em Cariacica
Casa ficou destruída após explosão em Cariacica Crédito: Defesa Civil Cariacica
Um vazamento de gás provocou uma explosão em uma casa do bairro Castelo Branco, em Cariacica, nesta quarta-feira (2). Segundo informações da prefeitura, o fogo foi rapidamente controlado e as três pessoas feridas foram encaminhadas ao Pronto Atendimento de Bela Vista. De acordo com familiares, elas passam bem.
Explosão deixa três feridos após vazamento de gás em Cariacica
A causa da explosão foi apontada pelo Corpo de Bombeiros à prefeitura e também pelo subsecretário de Defesa Social de Cariacica, coronel Wagner Borges. Ele ainda acrescentou que a residência de baixo, local onde ocorreu o acidente, teve abalo e rompimento nas paredes, mas a estrutura não foi afetada. O andar de cima não teve nenhum abalo estrutural, informou.
À reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros disse que recebeu a informação de explosão de uma botija de gás dentro da residência. Ao chegar ao local, os Bombeiros retiraram a botija do interior da casa, levaram para um local seguro e apagaram as chamas.
Nas imagens feitas pela Defesa Civil é possível notar que a casa ficou destruída, com as paredes manchadas na cor preta. 

Explosão deixou casa destruída em Castelo Branco, Cariacica

Veja Também

Homem é assassinado a tiros dentro de carro em Cariacica

Homem é baleado na testa durante troca de tiros em Cariacica

Motorista sem habilitação morre em acidente em São José do Calçado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros Cariacica defesa civil espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado conclui pela 2ª vez que não houve interferência de Bolsonaro na PF
Imagem de destaque
Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia
Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados