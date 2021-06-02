Vídeo: rato dá drible em frentistas de Nova Venécia e viraliza nas redes

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Três frentistas que trabalhavam em um posto de combustíveis em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, viralizaram na internet de uma forma diferente. Em uma noite normal de serviço, eles resolveram matar um rato que vivia no local, mas a tentativa acabou sendo bem difícil, já que os profissionais não esperavam que o animal fosse tão astuto. O momento rendeu imagens muito engraçadas.

A situação ocorreu na noite do último sábado (31), no posto que fica no bairro São Francisco. Um dos frentistas envolvidos na história é Cristiano Araújo. Ele conta que estava trabalhando com os colegas Daniel e Meire.

Frentistas tentam pegar rato em posto de Nova Venécia Crédito: Reprodução

O frentista relatou que já se comentava que tinha um rato vivendo no local. Por isso, eles resolveram “cutucar” o possível ninho para ver se encontravam o animal e foram surpreendidos com o rato que saiu correndo pelo pátio do estabelecimento.

Com isso, os três iniciaram uma perseguição intensa ao animal. O rato demonstrou que não se entregaria facilmente e começou a driblar os profissionais, até ser finalmente capturado e morto.

Outro envolvido na situação, Daniel Bonifácio gravou um vídeo para relatar como foram os momentos.

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