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Vídeo: rato dá drible em frentistas de Nova Venécia e viraliza nas redes

Os profissionais resolveram matar um rato que vivia no local, mas a tentativa acabou sendo bem difícil e rendendo imagens muito engraçadas
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

02 jun 2021 às 17:45

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:45

Três frentistas que trabalhavam em um posto de combustíveis em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, viralizaram na internet de uma forma diferente. Em uma noite normal de serviço, eles resolveram matar um rato que vivia no local, mas a tentativa acabou sendo bem difícil, já que os profissionais não esperavam que o animal fosse tão astuto. O momento rendeu imagens muito engraçadas.
A situação ocorreu na noite do último sábado (31), no posto que fica no bairro São Francisco. Um dos frentistas envolvidos na história é Cristiano Araújo. Ele conta que estava trabalhando com os colegas Daniel e Meire.
Frentistas tentam pegar rato em posto de Nova Venécia
Frentistas tentam pegar rato em posto de Nova Venécia Crédito: Reprodução
O frentista relatou que já se comentava que tinha um rato vivendo no local. Por isso, eles resolveram “cutucar” o possível ninho para ver se encontravam o animal e foram surpreendidos com o rato que saiu correndo pelo pátio do estabelecimento.
Com isso, os três iniciaram uma perseguição intensa ao animal. O rato demonstrou que não se entregaria facilmente e começou a driblar os profissionais, até ser finalmente capturado e morto.
Outro envolvido na situação, Daniel Bonifácio gravou um vídeo para relatar como foram os momentos. 
Em função da dificuldade para capturar o animal, os frentistas pediram para ver as imagens das câmeras de segurança. Uma profissional separou o momento que acabou viralizando nas redes sociais e em diversas páginas de humor. Várias montagem foram feitas com músicas engraçadas 

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