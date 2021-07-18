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Prejuízo

Ferrari fica destruída após acidente em Jardim da Penha, em Vitória

A colisão ocorreu no fim da noite deste sábado (17), próximo ao acesso à Ponte Ayrton Senna, em Vitória. O superesportivo é um modelo Califórnia F1 do ano de 2012, com motor de 480 cavalos

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 09:32

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

18 jul 2021 às 09:32
Vitória
A Ferrari ficou completamente destruída no acidente ocorrido em Jardim da Penha Crédito: Internauta
Um acidente envolvendo uma Ferrari e um Citroën C3 ocorreu na noite deste sábado (17), por volta das 23h30, na Avenida Anísio Fernandes Coelho, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. O local onde ocorreu à colisão é próximo ao acesso à Ponte Ayrton Senna, que faz a ligação com a Praia do Canto. Ainda não há informações sobre feridos.
O superesportivo envolvido é modelo Califórnia F1 V8, com motorização de 460 cavalos, fabricado em 2012 e avaliado em mais de R$ 1 milhão. De acordo com a fabricante italiana, o veículo é capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 4 segundos, e pode atingir a velocidade máxima de 310 Km/h.

"DEU PT"

A força da batida foi tanta que arrancou a roda dianteira direita da Ferrari e ainda danificou a roda do lado contrário. Já o C3 teve a parte frontal completamente destruída. Destroços de ambos os veículos ficaram espalhados em vários pontos da avenida.
Imagens feitas por moradores e pessoas que foram ao local mostram a presença da Polícia CivilPolícia Militar e também de Bombeiros. Até o momento não há informações sobre feridos e a dinâmica do acidente.
Vitória
A Ferrari e o C3 ficaram danificados após o acidente ocorrido na noite deste sábado (17) Crédito: Internauta

BOMBEIROS

Em nota, a assessoria dos Bombeiros informou que militares que compunham a equipe de fiscalização do cumprimento de normas sanitárias relacionadas à pandemia se depararam com o acidente durante o deslocamento. Os militares auxiliaram no controle do trânsito e isolamento da área.

AMIGO DETIDO

Após o acidente, um empresário que se apresentou como amigo do motorista da Ferrari e acabou detido por desacatar um policial que registrava a ocorrência em Jardim da Penha. Em nota, a Polícia Militar explicou que o homem de 30 anos discutiu com o PM e chegou a dar "voz de prisão" ao agente.
Devido incidente, o empresário foi contido, algemado e levado para a delegacia. No DPJ, ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado.

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