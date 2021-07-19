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Nova Venécia

Vídeo: adolescentes são arremessadas de brinquedo de parque no ES

Pessoas que estavam no local contaram aos bombeiros que um pino do brinquedo 'sombrinha' quebrou e adolescentes caíram. Acidente aconteceu em Nova Venécia, na noite do último sábado (17)

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 07:16

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 jul 2021 às 07:16
Adolescentes ficam feridas após brinquedo de parque quebrar Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Duas adolescentes ficaram feridas em um parque de diversões de Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo, na noite do último sábado (17), depois que a estrutura de um dos brinquedos se soltou e arremessou as jovens. Elas caíram do equipamento chamado ‘sombrinha’. O socorro foi realizado pelo Corpo de Bombeiros e o Samu.
O momento do acidente foi flagrado por um frequentador do parque, que se assusta com a situação. Pessoas gritam após ver que o equipamento se quebra. Logo após o acidente, as luzes do equipamento apagaram e a atração foi desligada. O vídeo circulou  nas redes sociais. Veja abaixo:
De acordo com o Corpo de Bombeiros, pessoas que estavam no parque contaram que o pino de uma das cadeiras da sombrinha quebrou fazendo com que o acento batesse no chão da plataforma do brinquedo.
De acordo com os bombeiros, uma das adolescentes caiu no assoalho do equipamento e sofreu escoriações e um corte em um dos braços. Ela foi atendida pelo resgate do Samu e encaminhada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
Já a outra adolescente foi arremessada para fora da sombrinha. Ela foi atendida pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital São Marcos, também em Nova Venécia, com escoriações pelo corpo. O estado de saúde das vítimas não foi informado pelas unidades.
Sobre as responsabilidades do parque, as policias civil e militar foram acionadas pela reportagem. Porém, informaram que não conseguiriam dar retorno à demanda por conta do fato ter ocorrido no plantão anterior.

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