Vídeo: adolescentes são arremessadas de brinquedo de parque no ES

Adolescentes ficam feridas após brinquedo de parque quebrar Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Duas adolescentes ficaram feridas em um parque de diversões de Nova Venécia , no Norte do Espírito Santo, na noite do último sábado (17), depois que a estrutura de um dos brinquedos se soltou e arremessou as jovens. Elas caíram do equipamento chamado ‘sombrinha’. O socorro foi realizado pelo Corpo de Bombeiros e o Samu.

O momento do acidente foi flagrado por um frequentador do parque, que se assusta com a situação. Pessoas gritam após ver que o equipamento se quebra. Logo após o acidente, as luzes do equipamento apagaram e a atração foi desligada. O vídeo circulou nas redes sociais. Veja abaixo:

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, pessoas que estavam no parque contaram que o pino de uma das cadeiras da sombrinha quebrou fazendo com que o acento batesse no chão da plataforma do brinquedo.

De acordo com os bombeiros, uma das adolescentes caiu no assoalho do equipamento e sofreu escoriações e um corte em um dos braços. Ela foi atendida pelo resgate do Samu e encaminhada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus

Já a outra adolescente foi arremessada para fora da sombrinha. Ela foi atendida pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital São Marcos, também em Nova Venécia, com escoriações pelo corpo. O estado de saúde das vítimas não foi informado pelas unidades.