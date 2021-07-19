Polícia apreende arma e máquinas de caça-níquel em bar de Vila Velha

A polícia apreendeu nove máquinas de caça-níquel, dinheiro em espécie e armas em um bar de Vila Velha Crédito: Divulgação/PCES

Polícia Civil apreendeu máquinas de caça-níquel em um bar no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha , durante operação realizada na última quinta-feira (15). Um homem de 18 anos, que era funcionário e responsável pelo local, foi detido, mas assinou um termo circunstanciado por jogo de azar e foi liberado. Também foram apreendidos máquinas de caça-níquel, dinheiro em espécie, um revólver e munições. O proprietário do estabelecimento não foi localizado, mas, segundo a polícia, foi identificado e será intimado.

A polícia apreendeu nove máquinas de caça-níquel, dinheiro em espécie e armas em um bar de Vila Velha Crédito: Divulgação/PCES

A polícia informou que a equipe da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões (Decodi) recebeu denúncias anônimas de que um bar no bairro estaria promovendo jogos de azar. Os agentes foram ao local e apreenderam nove máquinas de caça-níquel e R$ 630,00 em espécie do jogo do bicho. O titular da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões, Márcio Braga, informou ainda que mais dinheiro e o revólver foram encontrados em uma bancada que era utilizada para jogos de azar.

"No estabelecimento, encontramos uma banca de madeira utilizada para fazer o jogo do bicho e uma gaveta que estava fechada. O funcionário relatou que somente o proprietário do lugar teria a chave da gaveta. No transporte da banca para a viatura, a gaveta caiu e se desmontou. Nela, tinham um revólver calibre 38, com numeração raspada, um coldre de arma de fogo, 13 munições calibre 38 e R$ 1.800,00 em espécie”, contou.

A polícia apreendeu nove máquinas de caça-níquel, dinheiro em espécie e armas em um bar de Vila Velha Crédito: Divulgação/PCES