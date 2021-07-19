Polícia apreende arma e máquinas de caça-níquel em bar de Vila Velha

A Polícia Civil apreendeu máquinas de caça-níquel em um bar no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha, durante operação realizada na última quinta-feira (15). Um homem de 18 anos, que era funcionário e responsável pelo local, foi detido, mas assinou um termo circunstanciado por jogo de azar e foi liberado. Também foram apreendidos máquinas de caça-níquel, dinheiro em espécie, um revólver e munições. O proprietário do estabelecimento não foi localizado, mas, segundo a polícia, foi identificado e será intimado.
A polícia informou que a equipe da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões (Decodi) recebeu denúncias anônimas de que um bar no bairro estaria promovendo jogos de azar. Os agentes foram ao local e apreenderam nove máquinas de caça-níquel e R$ 630,00 em espécie do jogo do bicho. O titular da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões, Márcio Braga, informou ainda que mais dinheiro e o revólver foram encontrados em uma bancada que era utilizada para jogos de azar.
"No estabelecimento, encontramos uma banca de madeira utilizada para fazer o jogo do bicho e uma gaveta que estava fechada. O funcionário relatou que somente o proprietário do lugar teria a chave da gaveta. No transporte da banca para a viatura, a gaveta caiu e se desmontou. Nela, tinham um revólver calibre 38, com numeração raspada, um coldre de arma de fogo, 13 munições calibre 38 e R$ 1.800,00 em espécie”, contou.
A Polícia Civil acrescentou que o proprietário do bar não estava no local no momento da abordagem, mas foi identificado. Foi instaurado um Inquérito Policial e, conforme indicado pela corporação, ele responderá pelos crimes de jogos de azar, posse de arma de fogo com número de identificação raspado e contrabando de cigarro.