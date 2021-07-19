Mulher é agredida com socos e chutes pelo companheiro em Marataízes

Uma mulher, que não teve a identidade informada pela polícia, foi agredida pelo companheiro com socos e chutes na noite deste domingo (18) no bairro Candinha II, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Vizinhos pediram socorro à Guarda Municipal e a vítima precisou ser encaminhada para uma unidade médica.
O crime aconteceu na casa da vítima por volta das 22h30. Segundo informações da Polícia Militar, a mulher contou que foi agredida pelo companheiro com socos, chutes e que foi jogada contra a poltrona.
Após o fato, agressor fugiu e não foi encontrado. A polícia disse buscas foram realizadas, com o apoio da Guarda Municipal. A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do município e, em seguida, foi encaminhada a delegacia regional de Itapemirim, para prestar depoimento.
Segundo a Polícia Civil de Marataízes, a mulher solicitou uma medida protetiva contra o companheiro. O suspeito não foi detido e o caso segue sob investigação.