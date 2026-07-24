Parque Moscoso terá Praça Inclusiva com entrega prevista para setembro

O Parque Moscoso, no Centro de Vitória, vai receber uma unidade da Praça Inclusiva Viver Vitória, projeto já implantado na Praça dos Desejos, na Praia do Canto. A obra tem previsão de ser concluída em setembro deste ano.
Segundo o servidor da Central de Serviços de Vitória, Ueder Nascimento, o projeto tem como objetivo promover inclusão e acessibilidade. "Os brinquedos e as estruturas são projetados para permitir que crianças com diferentes níveis de mobilidade e necessidades possam brincar juntas, com autonomia, fortalecendo a convivência e o respeito à diversidade desde a infância", explicou.
Durante a implantação da praça, a área permanecerá isolada até a conclusão das obras e a entrega do espaço à população.