Operação mira assassinos e traficantes em Vila Velha

Operação da polícia com apoio da Guarda Municipal em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Pelo menos uma pessoa foi presa na manhã desta quarta-feira (21) durante uma operação da Polícia Civil , com apoio da Guarda Municipal de Vila Velha, nas regiões dos bairros Santa Rita e Alecrim, em Vila Velha . A operação visava prender pessoas ligadas a homicídios e ao tráfico de drogas. O número de mandados prisão e de busca e apreensão ainda não foi divulgado.

Na noite desta quarta-feira (21), a polícia divulgou que uma pessoa suspeita de envolvimento na morte de uma criança no bairro Zumbi de Palmares, em Vila Velha, em junho deste ano, foi presa durante a operação. Um outro envolvido, de acordo com a PC, já havia sido preso no dia 25 de junho. Mais informações sobre as prisões serão divulgadas em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (22), segundo a polícia.

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, que acompanhou a operação, a ação dos policiais é sempre realizada de forma muito rápida para tentar evitar que a comunicação de criminosos entre si atrapalhe o trabalho. Os policiais entraram em algumas casas e também abordam algumas pessoas na rua.

A reportagem de A Gazeta também demandou a Guarda Municipal de Vila Velha, que respondeu por meio de nota. "Trata-se de uma operação da DHPP de Vila Velha com apoio da Guarda Municipal para cumprimento de mandados de prisão, na região de Santa Rita. Até o momento, um indivíduo foi preso com mandado de prisão por homicídio", finalizou.

CRIANÇA FOI VÍTIMA DE BALA PERDIDA

O suspeito preso durante a operação, de acordo com a Polícia Civil, possui envolvimento na morte de um menino de cinco anos. Jhonatan Pereira dos Santos foi baleado na cabeça durante um tiroteio no bairro Zumbi dos Palmares , no dia 20 de junho, chegou a ser internado no Hospital Infantil de Vitória, mas faleceu três dias depois.

Jhonatan Pereira dos Santos estava internado no Hospital Infantil de Vitória Crédito: Arquivo Pessoal

Jhonatan foi atingido enquanto brincava na rua com outras crianças. Ele foi socorrido por populares e levado para a Unidade de Pronto Atendimento da Glória. Em seguida, foi transferido ao Hospital Infantil, onde foi submetido a cirurgias e sofreu paradas cardíacas. Jhonatan, porém, não resistiu aos ferimentos.

O falecimento foi confirmado à reportagem da TV Gazeta pela avó da criança. "Eu estava com ele e o médico disse que meu neto tinha morrido. A rua é muito violenta, não se pode nem andar na rua. Tem que pedir proteção a Deus", conta a avó, que não quis ser identificada.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta