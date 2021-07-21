Operação mira assassinos e traficantes em Vila Velha

Pelo menos uma pessoa foi presa na manhã desta quarta-feira (21) durante uma operação da Polícia Civil, com apoio da Guarda Municipal de Vila Velha, nas regiões dos bairros Santa Rita e Alecrim, em Vila Velha. A operação visava prender pessoas ligadas a homicídios e ao tráfico de drogas. O número de mandados prisão e de busca e apreensão ainda não foi divulgado.
Na noite desta quarta-feira (21), a polícia divulgou que uma pessoa suspeita de envolvimento na morte de uma criança no bairro Zumbi de Palmares, em Vila Velha, em junho deste ano, foi presa durante a operação. Um outro envolvido, de acordo com a PC, já havia sido preso no dia 25 de junho. Mais informações sobre as prisões serão divulgadas em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (22), segundo a polícia.
De acordo com a reportagem da TV Gazeta, que acompanhou a operação, a ação dos policiais é sempre realizada de forma muito rápida para tentar evitar que a comunicação de criminosos entre si atrapalhe o trabalho. Os policiais entraram em algumas casas e também abordam algumas pessoas na rua.
A reportagem de A Gazeta também demandou a Guarda Municipal de Vila Velha, que respondeu por meio de nota. "Trata-se de uma operação da DHPP de Vila Velha com apoio da Guarda Municipal para cumprimento de mandados de prisão, na região de Santa Rita. Até o momento, um indivíduo foi preso com mandado de prisão por homicídio", finalizou.
CRIANÇA FOI VÍTIMA DE BALA PERDIDA
O suspeito preso durante a operação, de acordo com a Polícia Civil, possui envolvimento na morte de um menino de cinco anos. Jhonatan Pereira dos Santos foi baleado na cabeça durante um tiroteio no bairro Zumbi dos Palmares, no dia 20 de junho, chegou a ser internado no Hospital Infantil de Vitória, mas faleceu três dias depois.
Jhonatan foi atingido enquanto brincava na rua com outras crianças. Ele foi socorrido por populares e levado para a Unidade de Pronto Atendimento da Glória. Em seguida, foi transferido ao Hospital Infantil, onde foi submetido a cirurgias e sofreu paradas cardíacas. Jhonatan, porém, não resistiu aos ferimentos.
O falecimento foi confirmado à reportagem da TV Gazeta pela avó da criança. "Eu estava com ele e o médico disse que meu neto tinha morrido. A rua é muito violenta, não se pode nem andar na rua. Tem que pedir proteção a Deus", conta a avó, que não quis ser identificada.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
Atualização
21/07/2021 - 7:00
Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Vila Velha enviaram nota sobre a operação. Na noite desta quarta-feira (21), a polícia divulgou que o suspeito preso teria envolvimento na morte de uma criança no bairro Zumbi de Palmares, em Vila Velha, em junho deste ano, e que mais informações serão passadas em coletiva na quinta-feira. O texto foi atualizado.