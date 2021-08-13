Força especial da Guarda de Vitória prende dois jovens suspeitos de tráfico

Droga e dinheiro apreendido com um jovem de 19 anos em Itararé, Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois jovens, suspeitos de atuarem no tráfico de drogas, foram presos pela Ronda Ostensiva Municipal, uma força especial formada por agentes da Guarda de Vitória. A ação aconteceu na noite desta quinta-feira (12), no bairro Itararé.

Nicolas Franklin, de 19 anos, estava com 21 pinos de cocaína e cerca de R$ 400. Segundo os agentes, o dinheiro é proveniente do tráfico das drogas. A Guarda Municipal informou que, no momento da prisão, um outro jovem, de 18 anos, estaria encarando os agentes e tentou fugir.

Ao abordar o suspeito, os agentes encontraram um mandado de prisão em aberto, também por tráfico de drogas, e o prenderam. A identidade do jovem não foi divulgada.

Os dois jovens foram encaminhados para a Delegacia de Vitória.