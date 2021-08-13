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Em Itararé

Força especial da Guarda de Vitória prende dois jovens suspeitos de tráfico

Um deles, de 19 anos, foi preso com 21 pinos de cocaína. Outro jovem, de 18 anos, que estava com mandado de prisão em aberto, também foi detido

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 12:44

Publicado em 

13 ago 2021 às 12:44
Droga e dinheiro apreendido com um jovem de 19 anos em Itararé, Vitória
Droga e dinheiro apreendido com um jovem de 19 anos em Itararé, Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois jovens, suspeitos de atuarem no tráfico de drogas, foram presos pela Ronda Ostensiva Municipal, uma força especial formada por agentes da Guarda de Vitória. A ação aconteceu na noite desta quinta-feira (12), no bairro Itararé.
Nicolas Franklin, de 19 anos, estava com 21 pinos de cocaína e cerca de R$ 400. Segundo os agentes, o dinheiro é proveniente do tráfico das drogas. A Guarda Municipal informou que, no momento da prisão, um outro jovem, de 18 anos, estaria encarando os agentes e tentou fugir.
Ao abordar o suspeito, os agentes encontraram um mandado de prisão em aberto, também por tráfico de drogas, e o prenderam. A identidade do jovem não foi divulgada.
Os dois jovens foram encaminhados para a Delegacia de Vitória.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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