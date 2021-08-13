Homem morre após ser atingido por vários tiros em bar de Cariacica

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Larissa Avilez

Um homem, que foi baleado em um bar no bairro Itaquari, em Cariacica , morreu após dar entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município, na noite desta quinta-feira (12). De acordo com a ocorrência registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa , a vítima foi identificada como João Paulo Cesar Rosa, de 30 anos.

De acordo com a Polícia Militar , familiares do homem morto disseram que ele e um amigo bebiam em um bar, pouco antes das 20 horas. Enquanto o amigo estava no banheiro do estabelecimento, dois homens chegaram de moto e abriram fogo contra João Paulo, que foi atingido por vários disparos. Ferido, ele foi socorrido e levado ao PA, porém não resistiu e acabou morrendo no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da DHPP de Cariacica. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

A PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

RACHA COM MORTE

Em outubro de 2012, João Paulo participou de um racha que resultou e um acidente grave, que vitimou um casal na Rodovia Carlos Lindenberg , em Vila Velha . Na época ele chegou a ser considerado foragido da Justiça por este crime.