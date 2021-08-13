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Violência

Homem morre após ser atingido por vários tiros em bar de Cariacica

João Paulo Cesar Rosa, de 30 anos, bebia com um amigo em um bar no bairro Itaquari, na noite desta quinta-feira (12). Criminosos chegaram em uma moto e abriram fogo na direção da vítima, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 10:54

Publicado em 

13 ago 2021 às 10:54
Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Larissa Avilez
Um homem, que foi baleado em um bar no bairro Itaquari, em Cariacica, morreu após dar entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município, na noite desta quinta-feira (12). De acordo com a ocorrência registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a vítima foi identificada como João Paulo Cesar Rosa, de 30 anos.

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De acordo com a Polícia Militar, familiares do homem morto disseram que ele e um amigo bebiam em um bar, pouco antes das 20 horas. Enquanto o amigo estava no banheiro do estabelecimento, dois homens chegaram de moto e abriram fogo contra João Paulo, que foi atingido por vários disparos. Ferido, ele foi socorrido e levado ao PA, porém não resistiu e acabou morrendo no local.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da DHPP de Cariacica. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

RACHA COM MORTE

Em outubro de 2012, João Paulo participou de um racha que resultou e um acidente grave, que vitimou um casal na Rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Na época ele chegou a ser considerado foragido da Justiça por este crime.
Na ocasião, João Paulo e outros dois amigos participavam de um racha pela rodovia após saírem de um baile funk. Na via, com o veículo, eles atropelaram e mataram Maicon Amaral, de 25 anos, e Camila Neto, de 18 anos.

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