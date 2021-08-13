Garçom é baleado ao voltar para casa em Cariacica

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

TV Gazeta, ele não tem envolvimento com o crime e foi atingido por um tiro após passar por uma rua do bairro onde traficantes estavam reunidos. Um garçom, de 24 anos, foi baleado na madrugada desta sexta-feira (13), quando voltava do trabalho para casa, no bairro Rio Marinho, em Cariacica . Segundo informações da polícia, apuradas pela, ele não tem envolvimento com o crime e foi atingido por um tiro após passar por uma rua do bairro onde traficantes estavam reunidos.

De acordo com informações da TV Gazeta, o garçom contou para a polícia que voltava do trabalho, por volta de 1h30 de bicicleta e fez o mesmo trajeto de sempre. Como já havia feito outras vezes, ele passou por uma rua onde pessoas envolvidas com o tráfico de drogas estavam reunidas. Neste momento, um homem do grupo apontou a arma para ele.

O rapaz contou que das outras vezes em que passou pelo local, ninguém havia mexido com ele. Disse aos policiais que acredita que o criminoso tenha apontado a arma para ele como forma de intimidá-lo.

O garçom ficou muito assustado e decidiu acelerar com a bicicleta. Foi nesse momento que o bandido atirou e atingiu as nádegas do rapaz. O garçom caiu da bicicleta, que ficou jogada no chão, e correu. Ele conseguiu buscar abrigo no quintal de uma casa e gritou por socorro. A moradora foi quem ligou para a polícia.

A polícia disse à TV Gazeta que ele foi baleado apenas por uma covardia dos bandidos, que queriam mostrar poder e apontaram uma arma para ele.