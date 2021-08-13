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Acidente

Ciclista é atropelado por ônibus na volta do trabalho em Vitória

O auxiliar de limpeza, de 25 anos, foi atingido quando o motorista fazia o retorno para entrar no bairro Jabour

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 06:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2021 às 06:40
Ciclista foi atropelado por ônibus em Vitória na noite desta quinta-feira (12)
Ciclista foi atropelado por ônibus em Vitória na noite desta quinta-feira (12) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um ciclista foi atropelado por um ônibus em Vitória, na noite desta quinta-feira (12). O acidente aconteceu na altura do bairro Jabour. A vítima foi atingida quando o motorista fazia o retorno para entrar no bairro, próximo ao antigo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória. A família reclamou da demora para a chegada da ambulância, que levou mais de 1 hora para ir até o local, segundo informações apuradas pela TV Gazeta.  
A vítima, de 25 anos, é auxiliar de limpeza e voltava do trabalho para casa, que fica no bairro Jardim Carapina, na Serra. Ele foi atingido por um ônibus da linha 163, que faz o trajeto do antigo aeroporto até o Parque Moscoso, no Centro de Vitória. O veículo seguia no sentido Serra quando foi fazer o retorno para entrar no bairro Jabour e acabou atingindo a bicicleta.
O motorista e outros três passageiros que estavam no veículo não se feriram. Já o auxiliar de limpeza reclamava de dores em todo o corpo e teve um corte na região da cintura. Um irmão do rapaz que foi até o local reclamou da demora de mais de 1 hora para a chegada da ambulância do Samu.
“Ele estava sentindo muita dor e a ambulância demorou 1 hora para chegar. É uma vergonha você esperar isso, vendo ele caído e sentindo muita dor”, disse Ezequiel da Vitória, irmão da vítima.
Depois da chegada da ambulância e do atendimento prestado ao ciclista, ele foi levado consciente para o hospital. Sobre a demora, a Secretaria de Estado da Saúde informou à TV Gazeta que vai apurar o caso.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

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