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Motorista não tinha CNH

Vídeo mostra atropelamento de mulher morta na faixa de pedestres em Cariacica

Ireni Silva, de 73 anos, morreu na última sexta-feira (10) enquanto atravessava a Rodovia Governador José Sette; motorista fugiu do local sem prestar socorro
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

12 jan 2025 às 17:12

Publicado em 12 de Janeiro de 2025 às 17:12

Imagens de videomonitoramento flagraram o momento em que uma mulher de 73 anos foi atropelada e morta na manhã de sexta-feira (10) na Rodovia Governador José Sette, em Cariacica.
Ireni Silva, de 73 anos, atravessava a via na faixa de pedestres quando foi surpreendida por um veículo dirigido por Silvana Carolina Sulatte da Costa, de 24 anos, que chegou a fugir do local do acidente. Após ser atingida, Ireni caiu às margens da rodovia e foi amparada por testemunhas, mas não resistiu aos ferimentos.
Ireni da Silva
Ireni Silva atravessava na faixa de pedestres na Rodovia Governador José Sette Crédito: Acervo Pessoal
Segundo a Polícia Militar (PMES), acionada após o atropelamento, não foram encontradas marcas de frenagem no local da ocorrência, o que sugere que a motorista não teria tentado parar o veículo pouco antes de atingir a vítima.
Ao fugir da via, a Silvana foi alcançada por populares ao entrar em uma rua sem saída. Ao ser detida pela polícia, ela foi submetida ao teste do etilômetro (bafômetro), que deu negativo. O veículo, por sua vez, estava com licenciamento atrasado e foi guinchado.
Silvana, levada à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuada em flagrante pela Polícia Civil (PCES) por "homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado por não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, bem como por deixar de prestar socorro à vítima", como divulgou a corporação, que encaminhou a mulher ao sistema prisional.

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