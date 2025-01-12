Vídeo mostra atropelamento de mulher morta na faixa de pedestres em Cariacica

Ireni Silva, de 73 anos, atravessava a via na faixa de pedestres quando foi surpreendida por um veículo dirigido por Silvana Carolina Sulatte da Costa, de 24 anos, que chegou a fugir do local do acidente. Após ser atingida, Ireni caiu às margens da rodovia e foi amparada por testemunhas, mas não resistiu aos ferimentos.