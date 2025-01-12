Jovem de 19 anos morre após se afogar na Ilha do Frade, em Vitória

Equipe de resgate fez massagem cardíaca no jovem ainda no local da ocorrência, mas vítima não resistiu Crédito: Vinicius Colini / TV Gazeta

Um jovem de 19 anos morreu na tarde deste domingo (12) após se afogar na praia da Ilha do Frade, em Vitória . O rapaz, identificado como Brendho Regimarkys de Souza, seria morador de Viana e estava acompanhado da namorada. Segundo testemunhas, o casal estava consumindo bebidas alcoólicas quando decidiu entrar no mar.

Logo na sequência, a dupla começou a se afogar e a jovem conseguiu sair enquanto o rapaz não conseguiu se recompor para retornar à areia.

TV Gazeta, um turista que estava no local contou que viu toda a situação e que demais presentes na praia acionaram o socorro para a vítima, que foi resgatada por mergulhadores do Em conversa com o repórter Vinícius Colini, da, um turista que estava no local contou que viu toda a situação e que demais presentes na praia acionaram o socorro para a vítima, que foi resgatada por mergulhadores do Corpo de Bombeiros (CBMES) com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Logo após ser retirado do mar em uma área com cerca de três metros de profundidade, o rapaz foi submetido a massagens cardíacas para ser reanimado já dentro da ambulância de resgate, mas não resistiu.