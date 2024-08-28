Mara Núbia Borges da Vitória Fantoni, de 36 anos, mãe de Laura Beatriz, criança de 5 anos que morreu na última sexta-feira (23) após ser vítima de um atropelamento, foi submetida a uma cirurgia na tarde de terça-feira (27) no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. O procedimento, que é o primeiro desde o acidente, foi realizado no braço esquerdo dela.
Há previsão, segundo familiares, de que Mara ainda passe por mais uma cirurgia. No enterro da menina, a mãe se despediu da filha aos prantos, sentada em uma cadeira de rodas, já que sofreu fraturas no joelho e braço.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã desta quarta-feira (28), o pai de Laura Beatriz e marido de Mara Núbia, Heidson Fantoni, afirmou que a mulher passa bem após a cirurgia. Segundo ele, a cirurgia no braço foi o primeiro procedimento. Mara também terá o joelho operado. Ela segue no hospital.
"A Mara está bem. A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Estamos aguardando o médico passar para pegar mais informações, ver tudo certinho com ele. Ela operou só o braço e aí fica faltando a cirurgia da perna. Por enquanto, as coisas estão caminhando, graças a Deus"
Mãe e filha foram atropeladas enquanto atravessavam a rua na faixa de pedestres em frente ao Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha, no último dia 21. Uma câmera de videomonitoramento flagrou o motorista, que dirigia um carro preto, furando o sinal vermelho e atingindo Mara e Laura.
Inicialmente, a mãe foi levada para o Heue, em Vitória, enquanto a filha foi encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória. Apesar da luta para sobreviver, Laura Beatriz, de 5 anos, teve a morte confirmada na sexta-feira (23). A criança teve um traumatismo craniano e não reagia a estímulos.
Mãe atropelada com filha em Vila Velha passa pela primeira cirurgia
Após o atropelamento, o motorista levou o carro para a oficina onde trabalhava. Cerca de uma hora e 20 minutos depois, Wenderson Fagundes Melo, de 20 anos, compareceu à Delegacia Regional de Vila Velha. Ele foi autuado inicialmente por lesão corporal culposa, mas acabou liberado após pagar fiança. O Ministério Público do Espírito Santo determinou, no entanto, que a fiança fosse anulada, e a Justiça definiu que Wenderson Fagundes Melo fosse preso. A prisão aconteceu na tarde de terça-feira (27), em Vitória.
O que diz a defesa
Após ser preso e levado para a Delegacia de Delitos de Trânsito na terça-feira (27), o motorista foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O advogado Rômulo Almeida Delai, que assumiu a defesa de Wenderson, informou ao repórter Vinícius Zagoto, de A Gazeta, que o cliente se dirigia até a delegacia quando o veículo foi abordado pela Guarda Municipal na altura do viaduto em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A defesa salientou ainda que o delegado já esperava por Wenderson.