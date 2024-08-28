Mara Núbia passou por cirurgia no Hospital de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória Crédito: Reprodução | Rede Social

Em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã desta quarta-feira (28), o pai de Laura Beatriz e marido de Mara Núbia, Heidson Fantoni, afirmou que a mulher passa bem após a cirurgia. Segundo ele, a cirurgia no braço foi o primeiro procedimento. Mara também terá o joelho operado. Ela segue no hospital.

"A Mara está bem. A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Estamos aguardando o médico passar para pegar mais informações, ver tudo certinho com ele. Ela operou só o braço e aí fica faltando a cirurgia da perna. Por enquanto, as coisas estão caminhando, graças a Deus" Heidson Fantoni - Pai de Laura Beatriz e marido de Mara Núbia

Inicialmente, a mãe foi levada para o Heue, em Vitória, enquanto a filha foi encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória. Apesar da luta para sobreviver, Laura Beatriz, de 5 anos, teve a morte confirmada na sexta-feira (23). A criança teve um traumatismo craniano e não reagia a estímulos.

Your browser does not support the audio element. Mãe atropelada com filha em Vila Velha passa pela primeira cirurgia

Após o atropelamento, o motorista levou o carro para a oficina onde trabalhava. Cerca de uma hora e 20 minutos depois, Wenderson Fagundes Melo, de 20 anos, compareceu à Delegacia Regional de Vila Velha. Ele foi autuado inicialmente por lesão corporal culposa, mas acabou liberado após pagar fiança. O Ministério Público do Espírito Santo determinou, no entanto, que a fiança fosse anulada, e a Justiça definiu que Wenderson Fagundes Melo fosse preso. A prisão aconteceu na tarde de terça-feira (27), em Vitória

O que diz a defesa